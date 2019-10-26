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明晚封街拆除淡水一信陸橋 養工處提醒民眾提前改道

2019-10-26 15:38聯合報 記者江婉儀／即時報導

陪伴淡水人20多年的「淡水區一信陸橋」正進行陸橋拆除作業，新北市養工處表示．明天（27日）晚間23點至28日上午6點進行「大梁拆除吊離工程」，分別針對淡水區中山路及文化路口進行全線車道封閉，民眾請改走新生街、中正路及學府路通行，預計在31日全部拆除完成。另外，板橋國中中正路橋將在明天試辦封橋，封橋期間也將蒐集民眾意見。

養工處表示，一信陸橋從今年7月開始封閉，皆無民眾反映不便，於是排定拆除工程。此次陸橋拆除工程將分次進行，目前已將兩側的螺旋梯拆除，將在明天（27日）進行「大梁拆除吊離工程」，施工時間為27日晚間23點至28日上午6點，並將淡水區中山路及文化路口全線車道封閉，其餘階段皆未影響車道，提醒民眾在施工封閉期間配合義交指揮，並提早在淡金公路通行或改由新生街、中正路及學府路通行。

養工處強調，為了加速無障礙人行環境改善進度，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，進而改善人行環境、提升市容景觀、改善交通死角問題，將廣闊翱翔的天際線還給市民。

養工處指出，一信陸橋拆除後，新北市陸橋剩下138座，明天將試封閉板橋國中前的中正路橋，也是經里長反映陸橋使用率較低，且該陸橋的動線還經過一處住戶窗戶旁，住戶也抱怨，因為經過的人都會好奇，這扇窗戶絕對不能打開，也要掛上窗簾，且也有安全疑慮，已反映至少4年。封橋期間從明天至11月17日，這段時間會蒐集民眾建議，是否有因動線改變影響通行，如果影響不大就會排定拆除工程。

工務局表示，新北市改制升格後，已陸續拆除15座使用率低的人行陸橋。陸橋拆除工程是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序評估後，由養工處、交通局及各轄區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣及蒐集民眾意見，最後才會執行拆除工程。

養工處表示，明天（27日）晚間23點至28日上午6點進行「大梁拆除吊離工程」，分...
養工處表示，明天（27日）晚間23點至28日上午6點進行「大梁拆除吊離工程」，分別針對淡水區中山路及文化路口進行全線車道封閉，民眾請改走新生街、中正路及學府路通行。圖／新北市工務局提供
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養工處目前已將一信陸橋兩側螺旋梯拆除，預計在31日拆除完畢。圖／新北市工務局提供
養工處目前已將一信陸橋兩側螺旋梯拆除，預計在31日拆除完畢。圖／新北市工務局提供
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養工處目前已將一信陸橋兩側螺旋梯拆除，預計在31日拆除完畢。圖／新北市工務局提供
養工處目前已將一信陸橋兩側螺旋梯拆除，預計在31日拆除完畢。圖／新北市工務局提供
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淡水

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