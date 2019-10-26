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新北回收水進校園 以北大特區做示範、宣導環保觀念

2019-10-26 14:30聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

為推動水資源永續循環利用，水利局啟動「汙水廠回收水永續利用工程」，將在北大特區桃子腳國中小及柑園五里活動中心建置使用回收水之中水系統，預計在10月上網招標，施作工期210天，水利局表示，中水系統的建立，除了可有效減省非直接接觸的沖廁、澆灌等自來水使用量外，也可成為新北市水資源永續利用的最佳示範。

水利局選擇以台北大學特定區薄膜生物汙水處理場，辦理回收水再利用推廣工程示範案例，建置回收水專用管線，將產生的回收水提供至周邊桃子腳國中小及柑園五里活動中心，未來學校及活動中心可透過新設置的獨立中水系統，將沖廁用水由自來水改為使用回收水；另外，未來也會在學校外圍設置環校供水管線，並設立取水口供學校取水進行植物澆灌、生態池水源補注及防止操場揚塵使用。

水利局表示，後續將在桃子腳國民中小學內，設置相關解說立牌，讓學生及當地民眾從日常生活，學習水資源回收再利用的永續環保觀念，養成珍惜水資源的習慣，塑造愛水惜水的文化。

水利局表示，現今氣候極端化，水資源缺乏已成為重要課題，因此，除了節約用水、減少水資源的浪費外，透過水資源循環再利用，將可有效緩解水資源缺乏問題，為此市府擬推動回收水再利用，並透過實際示範場域宣導水資源循環再利用環保觀念。

未來學校及活動中心可透過新設置的獨立中水系統，將沖廁用水由自來水改為使用回收水，...
未來學校及活動中心可透過新設置的獨立中水系統，將沖廁用水由自來水改為使用回收水，圖為中水系統示意圖。圖／新北市水利局提供
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水利局選定台北大學特定區薄膜生物污水處理場，辦理回收水再利用推廣工程示範案例。圖...
水利局選定台北大學特定區薄膜生物污水處理場，辦理回收水再利用推廣工程示範案例。圖／新北市水利局提供
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水資源

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