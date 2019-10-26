荷包注意！ 北市這3處拖吊數最多 今年拖逾4000輛

2019-10-26 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



身處地狹人稠的台北市，找停車位經常是駕駛人夢魘，一位難求的窘境也衍伸不少違停亂象，經警方統計，今年1月至9月台北市共舉發拖吊8萬3654輛汽機車，其中鄰近東區商圈的忠孝東路4段和敦化南路1段分別是拖吊數冠亞軍。

有的民眾找不到車位時，會貪圖一時方便，僥倖違規臨停，辦完事後才發現愛車遭警方拖吊，不僅荷包大失血，行程也大受影響。據統計，北市今年1月至9月共拖吊8萬3654輛汽機車，平均1天就可拖吊約305輛車，去年同期更是拖吊8萬7953輛車，顯見北市停車問題仍是燙手山芋。

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警方統計，今年1月至9月北市分別拖吊7萬2611輛汽車和1萬1043輛機車，其中拖吊最多車輛的路段是忠孝東路4段，共拖吊1673輛汽機車，平均1天拖吊6.1輛，第2名則是敦化南路1段，共拖吊1449輛汽機車，平均1天拖吊5.3輛，第3名則是八德路4段的1313輛，平均1天拖吊4.8輛。

值得一提的是，忠孝東路4段和敦化南路1段連續2年都進入北市拖吊排行榜前3名，警方分析，由於上述2路段緊鄰東區、信義商圈，車流量和停車需求都較大，而該2路段停車格較少，多屬紅黃線區域，違停情況較嚴重，為避免主要幹道交通受阻，便成為拖吊熱區。

北市交通大隊組長王均表示，上下班尖峰時間將針對違停熱區加強取締，若嚴重影響交通者會優先進行拖吊，呼籲民眾應找尋合法停車空間，另依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，違規停車可處新台幣600元至1200元罰鍰。