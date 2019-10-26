新北近期連辦3場徵才 本月28日徵才提供2千以上職缺

2019-10-26 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北市在最近一個月內將連辦多場徵才活動，其中最大場是本月28日和民政局在市府6樓大禮堂合辦的「108新北市屆退役男暨市民聯合徵才活動」，邀請工信工程、華泰大飯店、王品集團、新泰工業、微風廣場、金像電子、響賓餐旅事業等40家廠商設攤，提供超過2000個工作機會，多數職缺月薪3萬以上。

本月30日在泰山區公所5樓、11月在新莊體育館就業博覽會、20日在五股勞工活動中心4樓另有3場徵才活動。

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後天的徵才活動工作地點大多位在北北桃，其中台北南港廣運機械工程熱傳研發工程師月薪4萬5千元最高；其他業者工作職缺時薪也都在150元以上。

勞工局長陳瑞嘉說，新北辦屆退役男徵才已邁入第6年，這次徵才以旅宿餐飲業需求最高，約占總職缺4成5，最高月薪可達3萬5千元；其次科技製造業占3成3。