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新北首辦親子足球運動會 親子闖5關氣氛嗨爆

2019-10-26 11:10聯合報 記者張曼蘋／即時報導

新北市推廣足球運動向下扎根，連續15年舉辦幼兒足球聯賽系列活動，以分區報名的方式進行比賽，今天在新莊足球場首場開踢，且今年更新增「親子足球運動會」，讓更多家長可帶孩子一起參與親子足球遊戲，今天場上聯賽隊伍共12隊約300人、親子體驗活動約1000人，現場氣氛超歡樂。

今年體育處首創親子足球運動會，活動需事先線上報名，開放千名的名額才短短3天就報名額滿，以親子合作方式闖5關，包括射門小子、足球迷宮、足球保齡、足球神射手、大球推推樂等項目；現場還有劇團、魔術、造型氣球、童玩體驗、文創、美食、胖卡車攤位等，讓民眾可運動又可享用美食。

新北市副市長謝政達今天也到場與孩子們同樂，他說，新北市每年秋天都舉辦幼兒足球聯賽等系列活動，培育幼童對足球的技巧與認識，今年更新增「親子足球運動會」，用遊戲闖關的方式增加運動趣味性，現場還有各種攤位，且新莊田徑場是經過FIFA國際足球總會認證的足球場，鼓勵家長在假日期間帶小朋友出來動一動，一同享受運動快感及親子同樂。

體育處表示，幼兒足球聯賽分區賽是以幼稚園團體為單位，讓許多小朋友有機會接觸足球運動，接下來還有4場聯賽持續報名中，總決賽將於11月30日在新莊足球場展開，有興趣者可至體育處官網查詢並下載報名簡章（https://reurl.cc/YlOpKL），或電洽0932-320-808廖老師詢問。

體育處今年首創親子足球運動會，讓親子可以利用假日動一動。圖／新北市體育處提供
體育處今年首創親子足球運動會，讓親子可以利用假日動一動。圖／新北市體育處提供
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新北市幼兒足球聯賽系列活動已15年，培育幼童對足球的技巧與認識。圖／新北市體育處...
新北市幼兒足球聯賽系列活動已15年，培育幼童對足球的技巧與認識。圖／新北市體育處提供
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今天首場幼兒足球聯賽在新莊足球場展開，場上聯賽隊伍共12隊約300人、親子體驗活...
今天首場幼兒足球聯賽在新莊足球場展開，場上聯賽隊伍共12隊約300人、親子體驗活動約1000人。圖／新北市體育處提供
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