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新北明年將擴大試辦開放校園 增加平面停車位

2019-10-26 10:49聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市明年將開放校園平面停車，目前交通局和教育局鎖定5所學校試辦，其中新莊丹鳳國小已悄悄試辦約3個月，其餘泰山明志、板橋大觀、汐止白雲和新店國小明年第一季末也將跟進，預估可增加149個停車位。市長侯友宜說，將評估在不影響公共安全前提下，考慮開放校園公共停車空間及夜間紅線停車。

新北市許多學校都有地下停車場，但如今市府計畫進一步開放平面停車，原則上以月租為主，採用更低費率，在不影響學生上課情況下出租，紓解學校周邊社區停車問題。除丹鳳國小先試辦，其他4所學校會陸續建置相關停車管理設備，依法定程序取得停車場登記證後，再開放停車，預定明年3月起陸續完成。

交通局停車管理科長吳政諺說，北市已有許多學校開放校園平面停車，新北市已由交通局和教育局、學校會商，鎖定目前5所學校參與試辦計畫。以先試辦的丹鳳國小為例，今年8月已先開放，月租費僅1500元，比校外平面停車場動輒近3千元便宜很多；臨時停車管理風險較大，暫不考慮。

目前教育局、學校和家長對學生安全比較有疑慮，但停車對象以附近住戶為主，停車位也盡量不影響周邊居民到校活動範圍，而且在學生下課後、上課前才能停車，加上有門禁管理、中央監控，市府認為安全沒有太大問題。等其他4校開辦後，也會辦學校參訪，讓更多學校跟進。

新北市新莊區丹鳳國小已試辦開放校園平面停車空間，明年板橋大觀國小等4校也會跟進，...
新北市新莊區丹鳳國小已試辦開放校園平面停車空間，明年板橋大觀國小等4校也會跟進，日後還會擴大到其他學校。圖／取Google街景
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教育局停車場

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