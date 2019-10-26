金山清水田園野薑花盛開 賞花、吃蟹、泡溫泉好去處

2019-10-26 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



新北市金山區清水田園，野薑花正大量的綻放，遠遠就能聞到花香，讓人心曠神怡。金山區區長陳國欽表示，清水田園鄰近中角灣海灘，沿著台二線濱海公路旁開設眾多特色咖啡車，最適合假日一同攜家帶眷，來金山賞花，賞鳥，喝咖啡，泡溫泉，再去吃萬里蟹。

陳國欽指出，鄰接金山區六股平原末端的清水田園因鄰近海邊，有磺溪、清水溪、西勢溪橫延其中，造就了豐富的生態環境並提供北方侯鳥友善的休憩空間。

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田園及農地不僅為鳥類駐足，也成為愛鳥人士的賞鳥勝地，在夏季的清水蓮花田吸引眾多遊客，而入秋後野薑花也接續點綴著清水田園，伴隨著海風帶來陣陣香氣讓人心曠神怡。

清水田園鄰近中角灣海灘，沿著台二線濱海公路旁開設眾多特色咖啡車，最適合假日一同攜家帶眷踏青出遊，民眾在賞花賞鳥同時也可以買一杯咖啡，悠閒的坐在海邊店家提供的露天咖啡座品嘗咖啡，欣賞海景，享受海風徐徐吹拂。

喝完咖啡還可以到鄰近的磺港公共溫泉，享受全台唯一金、銀雙湯的溫泉，在溫潤的地熱溫泉中好好放鬆，消除疲勞。

另外現在正值秋季萬里蟹產季，民眾來訪北海岸亦是品嘗萬里蟹的最佳時機，齊來感受金山獨有的秋日風情。