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自行車勿亂丟！ 北市11月1日起收取移置費、保管費

2019-10-25 21:41聯合報 記者郭頤／台北即時報導

過去有的民眾會將不使用的自行車隨意丟棄於路邊，不僅形成市容亂象，也造成環境髒亂，對此，台北市環保局將於11月1日起開始收取廢棄自行車的移置費及保管費，移置費每輛車每次100元，保管費第1小時免費，之後每12小時(半日)25元，未滿半日以半日計，採累進計費，北市全區同步實施。

環保局表示，這幾年在道路上被環保局認定為「廢棄」或「不堪使用」，拖吊處理的自行車多達逾萬輛，且逐年成長中，這些自行車車架及零件損壞鏽蝕，無法再騎乘，部分甚至被放置廣告物或被拿來佔據停車位，不但造成環境髒亂，也形成路霸影響市容。

此外，因自行車無車牌，除了難以對隨意棄置自行車的車主開罰外，也不需付費即可領回棄置之自行車，難達勸阻效果。為提醒民眾勿隨意棄置，以及落實「使用者付費」原則，11月1日起廢棄自行車被拖吊後，領回的民眾要收取移置費及保管費。

環保局進一步指出，此次廢棄慢車拖吊的種類含自行車和三輪以上慢車，其中自行車包括腳踏自行車、電動輔助自行車、電動自行車；三輪以上慢車包括人力行駛車輛（三輪以上客、貨車、手拉（推）貨車等）及獸力行駛車輛（牛車、馬車）。

另外，依照道路交通管理處罰條例第82之1條規定，道路上自行車只要達廢棄車輛的標準，就會在車身上張貼通知，請車主在7天內自行移除，未移除的自行車將被拖吊到環保局各區清潔隊分隊保管30日，保管期間內未領回，就會被當作廢棄物處理。

環保局提醒，若民眾要領回被拖吊的廢棄自行車，可於上班時間至環保局各區清潔隊分隊辦理，領回時須攜帶車主之身分證及車鑰匙確認為車主以及繳費後才能領車。

台北市環保局將於11月1日起開始收取廢棄自行車的移置費及保管費，移置費每輛車每次...
台北市環保局將於11月1日起開始收取廢棄自行車的移置費及保管費，移置費每輛車每次100元，保管費第1小時免費，之後每12小時(半日)25元。圖／北市環保局提供
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台北市環保局將於11月1日起開始收取廢棄自行車的移置費及保管費，移置費每輛車每次...
台北市環保局將於11月1日起開始收取廢棄自行車的移置費及保管費，移置費每輛車每次100元，保管費第1小時免費，之後每12小時(半日)25元。圖／北市環保局提供
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電動自行車車主北市

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