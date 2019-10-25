自行車勿亂丟！ 北市11月1日起收取移置費、保管費

2019-10-25 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



過去有的民眾會將不使用的自行車隨意丟棄於路邊，不僅形成市容亂象，也造成環境髒亂，對此，台北市環保局將於11月1日起開始收取廢棄自行車的移置費及保管費，移置費每輛車每次100元，保管費第1小時免費，之後每12小時(半日)25元，未滿半日以半日計，採累進計費，北市全區同步實施。

環保局表示，這幾年在道路上被環保局認定為「廢棄」或「不堪使用」，拖吊處理的自行車多達逾萬輛，且逐年成長中，這些自行車車架及零件損壞鏽蝕，無法再騎乘，部分甚至被放置廣告物或被拿來佔據停車位，不但造成環境髒亂，也形成路霸影響市容。

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此外，因自行車無車牌，除了難以對隨意棄置自行車的車主開罰外，也不需付費即可領回棄置之自行車，難達勸阻效果。為提醒民眾勿隨意棄置，以及落實「使用者付費」原則，11月1日起廢棄自行車被拖吊後，領回的民眾要收取移置費及保管費。

環保局進一步指出，此次廢棄慢車拖吊的種類含自行車和三輪以上慢車，其中自行車包括腳踏自行車、電動輔助自行車、電動自行車；三輪以上慢車包括人力行駛車輛（三輪以上客、貨車、手拉（推）貨車等）及獸力行駛車輛（牛車、馬車）。

另外，依照道路交通管理處罰條例第82之1條規定，道路上自行車只要達廢棄車輛的標準，就會在車身上張貼通知，請車主在7天內自行移除，未移除的自行車將被拖吊到環保局各區清潔隊分隊保管30日，保管期間內未領回，就會被當作廢棄物處理。