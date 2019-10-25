自行車勿亂丟！ 北市11月1日起收取移置費、保管費
2019-10-25 21:41
聯合報 記者郭頤
／台北即時報導
過去有的民眾會將不使用的自行車隨意丟棄於路邊，不僅形成市容亂象，也造成環境髒亂，對此，台北市環保局將於11月1日起開始收取廢棄自行車的移置費及保管費，移置費每輛車每次100元，保管費第1小時免費，之後每12小時(半日)25元，未滿半日以半日計，採累進計費，北市全區同步實施。
環保局表示，這幾年在道路上被環保局認定為「廢棄」或「不堪使用」，拖吊處理的自行車多達逾萬輛，且逐年成長中，這些自行車車架及零件損壞鏽蝕，無法再騎乘，部分甚至被放置廣告物或被拿來佔據停車位，不但造成環境髒亂，也形成路霸影響市容。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
此外，因自行車無車牌，除了難以對隨意棄置自行車的車主開罰外，也不需付費即可領回棄置之自行車，難達勸阻效果。為提醒民眾勿隨意棄置，以及落實「使用者付費」原則，11月1日起廢棄自行車被拖吊後，領回的民眾要收取移置費及保管費。
環保局進一步指出，此次廢棄慢車拖吊的種類含自行車和三輪以上慢車，其中自行車包括腳踏自行車、電動輔助自行車、電動自行車；三輪以上慢車包括人力行駛車輛（三輪以上客、貨車、手拉（推）貨車等）及獸力行駛車輛（牛車、馬車）。
另外，依照道路交通管理處罰條例第82之1條規定，道路上自行車只要達廢棄車輛的標準，就會在車身上張貼通知，請車主在7天內自行移除，未移除的自行車將被拖吊到環保局各區清潔隊分隊保管30日，保管期間內未領回，就會被當作廢棄物處理。
環保局提醒，若民眾要領回被拖吊的廢棄自行車，可於上班時間至環保局各區清潔隊分隊辦理，領回時須攜帶車主之身分證及車鑰匙確認為車主以及繳費後才能領車。
留言