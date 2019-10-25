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中和土地公文化祭 51輛三輪車組隊遶境祈福

2019-10-25 21:37聯合報 記者江婉儀／即時報導

連續第8年舉辦的中和土地公文化祭，11月3日早上9點在中和公園登場，現場將有51輛三輪車組成的土地公三輪車隊遶境祈福活動，還準備1000份的土地公餅沿路發放給民眾，讓民眾保平安。

中和區長賴俊達表示，土地公是民間信眾最多的地方守護神，和民眾關係最親近，所有生活大小事都向土地公祈求庇蔭。在中和也有許多具有特色的土地公廟，像力行福德宮就有全臺唯一的一座5呎2金面土地公以及富有盛名的烘爐地南山福德宮與中和區各土地公廟，一起讓中和成為福德文化信仰中心。

土地公坐三輪車遶境為中和土地公文化祭一大特色，去年及前年遶境路線為漳和區與員山區，今年特地遶境南勢區，歡迎民眾一同與台南、嘉義、竹南地區及中和區共51尊福德正神一起搭三輪車遶境，讓市民都能分享到土地公的福氣與好運，一同發揚愛鄉佑民的福德文化。

為鼓勵民眾參與活動，會場8時30分開始發放早鳥好禮卷，數量有限，歡迎民眾早起至會場索取。舞台區周邊尚有各項闖關活動，總共有3000份獎品，另有4K電視、iPad Air、氣泡水機等等多項摸彩獎品；還有緊張興奮的擲筊比賽，最大獎為iPhone 11；扭蛋扭出土地公限量悠遊卡、土地公造型毛巾等好禮，不容錯過。

連續第8年舉辦的中和土地公文化祭，11月3日早上9點在中和公園登場，現場將有51...
連續第8年舉辦的中和土地公文化祭，11月3日早上9點在中和公園登場，現場將有51輛三輪車組成的土地公三輪車隊遶境祈福活動，還準備1000份的土地公餅沿路發放給民眾，讓民眾保平安。圖／中和區公所提供
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土地公遶境嘉義

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