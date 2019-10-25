中和土地公文化祭 51輛三輪車組隊遶境祈福
2019-10-25 21:37
聯合報 記者江婉儀
／即時報導
連續第8年舉辦的中和土地公文化祭，11月3日早上9點在中和公園登場，現場將有51輛三輪車組成的土地公三輪車隊遶境祈福活動，還準備1000份的土地公餅沿路發放給民眾，讓民眾保平安。
中和區長賴俊達表示，土地公是民間信眾最多的地方守護神，和民眾關係最親近，所有生活大小事都向土地公祈求庇蔭。在中和也有許多具有特色的土地公廟，像力行福德宮就有全臺唯一的一座5呎2金面土地公以及富有盛名的烘爐地南山福德宮與中和區各土地公廟，一起讓中和成為福德文化信仰中心。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
土地公坐三輪車遶境為中和土地公文化祭一大特色，去年及前年遶境路線為漳和區與員山區，今年特地遶境南勢區，歡迎民眾一同與台南、嘉義、竹南地區及中和區共51尊福德正神一起搭三輪車遶境，讓市民都能分享到土地公的福氣與好運，一同發揚愛鄉佑民的福德文化。
為鼓勵民眾參與活動，會場8時30分開始發放早鳥好禮卷，數量有限，歡迎民眾早起至會場索取。舞台區周邊尚有各項闖關活動，總共有3000份獎品，另有4K電視、iPad Air、氣泡水機等等多項摸彩獎品；還有緊張興奮的擲筊比賽，最大獎為iPhone 11；扭蛋扭出土地公限量悠遊卡、土地公造型毛巾等好禮，不容錯過。
留言