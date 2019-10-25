廣慈社宅半夜施工 王鴻薇批傷害社會住宅形象

2019-10-25 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市社會住宅多處工地如火如荼施工，台北市議員王鴻薇近來接獲許多民眾投訴廣慈社宅半夜11點還在施工，不僅擾民影響生活品質，對社會住宅的形象也很傷，雖然水泥灌漿不能休息，但顯然市府都發局和民眾溝通不良，才會被不斷投訴，市府應加強監督承包廠商。

王鴻薇表示，居民反映，廣慈社宅半夜施工灌漿，遠在福德街的民眾表示有聽到，影響範圍其實很大，雖然可以理解水泥灌漿不能休息是重要施工環節，但是從反應來看，還有民眾說，罰款比趕工損失還划算，都發局顯然與民眾溝通不足，避免讓民眾與工地對立，還有很多改善空間。

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都發局指出，對於居民反映，已經令監造、專管單位，要求承包商依相關噪音管制法及本市建築工程施工時段管制辦法的規定進行施工，但因工期緊迫，且部分工項若中斷施工影響施工品質及公共安全之虞，雖然提早施工但仍施作至半夜。

都發局指出，以後類似灌漿作業，將督促承包商應提高工率，做好隔音、遮光設備，並提早告知周邊住戶，避免類似情形發生，並於廣慈園區大工區會議中加強宣導，對於工期間嚴格要求降低產生，減少對環環境的影響。

環保局副局長盧世昌指出，廣慈公宅共有5個工區，到現在被檢舉4次，但稽查人員趕抵現場，僅發現有1次因下雨有車輛出入，其他3次未施工，因此尚未開罰，但已令包商不可在夜間施工影響民眾安寧。