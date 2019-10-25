現做讚岐烏龍麵 九份商圈琴平町物產展

2019-10-25 22:28 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



九份商圈聯誼會辦公室展出香川縣道地的讚岐烏龍麵，烏龍麵大師也現場撖麵糰切麵，天然製作與好滋味，歡迎民眾前來體驗。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳區與姊妹市日本香川縣琴平町，今(25)日舉辦第二次的觀光物產交流活動，在九份商圈聯誼會辦公室展出，不但供應香川縣道地的讚岐烏龍麵，烏龍麵大師也現場撖麵糰切麵，天然製作與好滋味，歡迎民眾前來體驗。

在九份聯誼會辦公室舉行的琴平町觀光物產展，老師傅帶著區長體驗撖烏龍麵，不但得使出全身力氣，還要靠技巧將麵糰撖成正方形，好方便切成麵，放上切割台，烏龍麵師傅靠著長年經驗，控制著每刀一樣寬度及角度的裁切，親自下去嘗試才發現難度真的頗高。

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將富有彈性的麵條下水煮熟，放入昆布湯及蔥花，就是經典懷舊的讚岐烏龍麵口味，這次展覽會特別供應給前來九份的旅客民眾，讓大家更加認識香川縣的特色美食。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，瑞芳曾與比利時三個城市締結姊妹市，而升格後，瑞芳區也在去年與日本香川縣琴平町成為姊妹市，兩地都是以觀光出名的城市，藉由交流期盼能帶動彼此的觀光宣傳。

瑞芳區長王坤南表示，「讚岐」為香川縣古地名，獨特的烏龍麵文化吸引許多日本國內外旅客前去朝聖，此次是繼去年來，第二次的物產交流活動，接下來也會安排討論將九份商圈特色帶到日本宣傳的行程，期望能提升瑞芳九份在外國的知名度，同時也建立互相的友好交流關係。

日本香川縣琴平町商工會會長氏家孝志表示，琴平町與瑞芳在第一次的霧產交流活動，瑞芳九份商圈提供了美麗燈籠給琴平町，而琴平町也在今年八月的祭典上掛上來自台灣的燈籠，讓當地民眾既好奇又喜愛，這次特別帶來烏龍麵製作體驗，讓台灣民眾也能嚐到日本在地的美味。

九份商圈聯誼會理事長許立育表示，此次琴平町商圈也帶來特色土產，如：可以用附贈的小鎚子敲碎分享著吃的「美代飴」，還有以前婚禮時才吃，現在可以放在冰淇淋上裝飾的彩色小糖果，而現場也有九份商家提供的在地美食，歡迎民眾10/25、10/26兩天能前來體驗享用。