汐止茄苳溪邊坡淘空 會勘要做新式護岸

2019-10-25 22:29 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止茄苳溪靠近啟德橋段溪岸沖刷嚴重，市議員廖先翔建議將老舊的堤防牆面全部打掉，施作新的護岸。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止茄苳溪靠近啟德橋段，原本溪道長了幾棵大樹，只是在清開之後發現溪岸沖刷嚴重，所以，今(25)日市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，建議將老舊的堤防牆面全部打掉，施作新的護岸。

崇德里長蘇宏杰說，站在啟德橋往下看，溪岸旁出現損壞的狀況，底下的水泥護岸斷裂，之前因為邊坡老樹倒了之後進行清理，擔心底下的根部爛掉，所以，也將樹木清開，卻發現了凹洞，老舊的護岸也有淘空情況，看了很憂心。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在接獲陳情後，市議員廖先翔就再度邀請了市府、公所等相關單位人員現場會勘，茄苳溪沿岸生態環境不錯，但是現在啟德橋底下卻出現淘空情況，市議員廖先翔會勘建議，重做這一段的護岸，只是施作牽涉幾個單位，包括水利局、農業局及靠近道路的養工處，也將進行協調。

廖先翔表示，因為靠近啟德橋這段的是老舊的石頭護岸，已經幾十年，長時間沖刷淘空，所以，會勘要求打掉，重做新式護岸，鞏固這一段茄苳溪岸的安全。