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汐止茄苳溪邊坡淘空 會勘要做新式護岸

2019-10-25 22:29觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止茄苳溪靠近啟德橋段溪岸沖刷嚴重，市議員廖先翔建議將老舊的堤防牆面全部打掉，施...
汐止茄苳溪靠近啟德橋段溪岸沖刷嚴重，市議員廖先翔建議將老舊的堤防牆面全部打掉，施作新的護岸。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止茄苳溪靠近啟德橋段，原本溪道長了幾棵大樹，只是在清開之後發現溪岸沖刷嚴重，所以，今(25)日市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，建議將老舊的堤防牆面全部打掉，施作新的護岸

崇德里長蘇宏杰說，站在啟德橋往下看，溪岸旁出現損壞的狀況，底下的水泥護岸斷裂，之前因為邊坡老樹倒了之後進行清理，擔心底下的根部爛掉，所以，也將樹木清開，卻發現了凹洞，老舊的護岸也有淘空情況，看了很憂心。

在接獲陳情後，市議員廖先翔就再度邀請了市府、公所等相關單位人員現場會勘，茄苳溪沿岸生態環境不錯，但是現在啟德橋底下卻出現淘空情況，市議員廖先翔會勘建議，重做這一段的護岸，只是施作牽涉幾個單位，包括水利局、農業局及靠近道路的養工處，也將進行協調。

廖先翔表示，因為靠近啟德橋這段的是老舊的石頭護岸，已經幾十年，長時間沖刷淘空，所以，會勘要求打掉，重做新式護岸，鞏固這一段茄苳溪岸的安全。

護岸汐止

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