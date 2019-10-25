玩具車來牡丹社區 長輩玩起歡樂競賽
2019-10-25 22:30觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪牡丹社區利用週五共餐，一同做資源回收，並將所得用於共餐基金，市議員林裔綺也爭取添購了按摩椅、冷氣、冰箱等設備，今(25)日新北市行動玩具車也來到了牡丹社區，長輩們用玩具歡樂，訓練靈活度同時放鬆身心。
一群牡丹社區阿嬤，週五一早來到活動中心前做資源回收分類，年老身軀，壓扁塑膠瓶罐不失俐落，大家一起開心當志工，將回收利潤回饋給社區。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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今天新北市社會局玩具銀行的行動玩具車來到牡丹社區，由教保員帶領長輩玩玩具，訓練靈活度與操作能力，預防機能退化，長輩帶著小孫子一起玩釣魚，彼此競爭好開心，老人家雖然偶而積木倒榻失敗，但也因此特別刺激有趣。
今天市議員林裔綺也來到社區關心共餐狀況，先前利用議員款補助的設備也都齊全了。
市議員林裔綺表示，今天看到新冰箱、新按摩椅大家都已快樂在使用，非常開心，期盼更多社區長輩一同加入共餐，大家聊天動健康，增進銀髮生活的樂趣。
牡丹社區理事何玉里表示，平常社區大約有20幾位居民一同做回收，而共餐時候則有50人上下，會安排一起動健康、唱卡拉ok等活動，很感謝林裔綺議員為社區添購設備，讓居民們有更好的相聚空間。
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