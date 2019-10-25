三重瓦斯接管困難 地方民代協調消民怨

2019-10-25 22:31 觀天下 記者羅綸宏/三重報導



三重區中興南街住戶4年前向新海瓦斯申請接管，但卻遲遲不見施作，經新北市議員李翁月娥協調，希望解決無法接管線的問題。 圖／全聯有線電視提供 分享 facebook 新北市三重區中興南街68巷10弄附近住戶，4年前向新海瓦斯申請接管，但卻遲遲不見工程施作，讓住戶抱怨連連。經新北市議員李翁月娥邀請經發局與業者召開說明會，希望能解決無法接瓦斯管線的問題。

市議員李翁月娥指出，住戶105年向新海瓦斯申請接管，新海瓦斯遇到管障106年錢歸還住戶，但去年又向住戶收申請費，同樣遇到管障而無說明，害住戶苦苦等待，因此我立即找經發局協助並找新海瓦斯來說明。

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新海瓦斯公司表示，中興南街附近的地下管線，不但錯綜複雜也相當密集，要再埋設新的管線，需各管線單位同意後才能施工。因此，目前先退還申請設計費100元，2周內進行內部評估檢討，預估費用出來後再報給主管機關經發局核定。

李翁月娥除了要求經發局主動協調各管線單位外，也希望里長能整合更多住戶一起申請，以降低接管的分擔費用，並訂於11月18日再召開說明會，希望屆時大家都能達到共識。