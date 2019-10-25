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三芝首屆茭白筍評鑑 54位筍農爭奪佳績

2019-10-25 22:32觀天下 記者廖品涵／三芝報導

今年三芝茭白筍節，區公所與農會合作舉辦首屆的茭白筍品質評比，分為帶殼組、剝白組以...
今年三芝茭白筍節，區公所與農會合作舉辦首屆的茭白筍品質評比，分為帶殼組、剝白組以及甜度王進行評鑑。 圖／紅樹林有線電視提供
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今年三芝茭白筍節，區公所與農會合作舉辦首屆的茭白筍品質評比，分為帶殼組、剝白組以及甜度王進行評鑑，讓三芝茭白筍的鮮、甜、脆、嫩口感特色被更多人看見，各組得獎者都將於10月27日茭白筍節主活動當天由副市長進行頒獎。

三芝區長林慶豐說，十月進入三芝茭白筍的盛產期，可以見到三芝區農會前絡繹不絕的交筍農友，也有不少直接等著大宗採購茭白筍的業者，可以說是每年都是熱賣而且相當搶手，今年響應茭白筍節，三芝區公所與三芝區農會合作舉辦首屆的茭白筍品質評比，分為帶殼組、剝白組以及甜度王進行評鑑，藉此要讓筍農彼此交流，提升種植的技術。

在評鑑現場可以見到每一組都有54位農友參賽，而評比內容帶殼組要看筍殼色澤優良鮮紅、長度整齊與新鮮潔白無花心，剝白組則是看外觀嫩白無出青、長度越長分數越高，而甜度組則是搾汁滴上儀器量測，甜度越高獲勝。

三芝區農會總幹事郭錦炎表示，除了品質評鑑，另外還有茭白筍殼ＤＩＹ的創意競賽，期待要透過比賽鼓勵珍惜資源減少廢棄物，因此可以見到不少學生都發揮創意設計了茭白筍殼製作成的造型藝術品，也期待茭白筍這項三芝重要的經濟作物，透過各項活動，除了提升作物的種植技術、品質，也要將三芝茭白筍的鮮、甜、脆、嫩等特色大力推廣被更多人看見。

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