塞車有解！國1汐止增設南向匝道 最快2020動工
2019-10-25 17:31
聯合報 記者江婉儀
／新北即時報導
新北市政府為解決汐止聯外交通壅塞狀況，提出「國1改善增設南下入口匝道工程計畫」，紓解汐萬路、中正路、大同路等壅塞狀況，交通部長林佳龍今天到汐止聽取高公局簡報後表示，工程最快明年動工。
新北市政府依據「高速公路增設或改善交流道設置原則」，提出「國1汐止交流道改善增設南下入口匝道工程計畫」，並經高公局審議有條件通過後，經交通部同意辦理，林佳龍今天到汐止視察，並聽取高公局說明簡報，了解目前辦理情形。
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林佳龍表示，建設汐止南向匝道，能解決汐止交通堵塞狀況，過去因為路廊選擇沒確定也不符合規範，目前的方案是符合匝道規範，已完成可行性評估，高公局今天也送到部長室，批准之後會送到主計單位跟行政院推動工程，匝道興建涉及漳江大橋改建跟康寧街拓寬，新北市政府也支持，希望加速協調早日動工，總經費加起來約5億元，漳江大橋改建跟周邊道路拓寬費用則由地方負責，預計最快明年動工。
高公局表示，汐止地區早期發展以國道1號中山高速公路南側台5線兩側，及臺鐵汐止火車站附近地區為主，國道1號興建時，汐止交流道採用喇叭型設計，與台5甲線(大同路)連結提供服務。近年來隨著汐止地區的快速發展，康寧街、汐萬路等大型社區開發，運輸需求大量增加，也造成汐萬路、中正路、大同路等及禮門街等連絡道的交通負荷。
高公局補充，匝道將以喇叭型設計，從伯爵街建設南向匝道，高架跨越樟江大橋銜接至國道1號，工程仍在設計規劃，完成後會盡快發包施工，工程預計5年完工。漳江大橋橋齡已有20多年，屬於舊橋型設計，由三支橋墩支撐，經第十河川局審查，建議改為不落墩或剩下一支橋端設計；康寧街目前為雙向車道，為滿足南下匝道完工後的車流量，應拓寬為雙向四線道，但康寧街道路寬度有限，考量僅增設單邊匝道，可進行單邊拓寬工程即可。
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