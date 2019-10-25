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從故宮一次展到數位故宮 韓國瑜為何飽受抨擊

中國經濟世界第二 為何陸人仍冒生命危險偷渡英國？

駕駛人注意！ 北市周末活動多 交管措施看這邊

2019-10-25 16:23聯合報 記者郭頤／台北即時報導

北市這個周末大大小小活動超級多，民眾把握假日參加各項熱鬧活動之餘，也應注意相關交通管制措施，其中包含多處路段時段性管制和公車路線取消停靠，北市交通局提醒民眾，務必多加注意相關消息，避免影響行程延誤，並鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸。

客家義民嘉年華（迎神繞境活動）明天上午8時在市府前市民廣場集結後，行經仁愛路4段、復興南路1段、信義路3段-1段至中正紀念堂自由廣場牌樓，另明天及後天（27日）相關嘉年華活動也將影響中山南路、濟南路、重慶南路、愛國東路、永康街等路段。

2019年台灣同志遊行活動預計明天中午12時於市民廣場集合後，行經仁愛路4段、逸仙路、忠孝東路4段至1段、林森南路、仁愛路1段、至凱達格蘭大道集會後晚間8時解散，市府路（松高路至松壽路）於明日0時至晚間10時時也配合活動交通管制。

長榮航空路跑活動則於後天（27日）上午舉行，預計行經凱達格蘭大道、中山南路、愛國東路、杭州南路、仁愛路、金山南路、新生高架橋、北安路、明水路、樂群1路等路段。

另外，為因應客家義民嘉年華、2019年台灣同志遊行、長榮航空路跑活動、2019南昌家具街美好生活節、2019鬧熱關渡節、2019Discovery探索生活節等活動，公車路線也配合進行相關調整措施，詳細資訊可參考北市公運處官網https://www.pto.gov.taipei/。

台北市週末活動多，交通局建議民眾，應避開活動路段時段或提前改道行駛，以免行程延誤...
台北市週末活動多，交通局建議民眾，應避開活動路段時段或提前改道行駛，以免行程延誤。圖／北市交通局提供
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