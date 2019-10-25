陪伴弱勢學童數位閱讀 新北市圖推公益計畫

2019-10-25 14:48 中央社 新北25日電



新北市立圖書館展開「閱讀素養培力公益計畫」，今天與「PaGamO素養品學堂線上學習平台」合作，免費提供帳號，希望讓弱勢學童透過遊戲式學習，培養閱讀理解與思考探究的能力。

台灣大學教授葉丙成表示，108 課綱正式上路，除學科知識外更看重學生整合、應用及解決問題的態度與能力，盼望透過平台強化弱勢學童的陪讀服務。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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葉丙成表示，如果閱讀理解能力不足，也會影響其他學科的學習成果。

他說，數位原住民世代通常靜不下心來閱讀，希望透過遊戲的外衣包裹閱讀的目的。同時，在出題內容方面，每一星期更換4篇文章或文本，結合時事與各領域知識，培養孩子整合、處理事情的能力與素養。

市立圖書館館長王錦華推動「閱讀素養培力公益計畫」，今天與葉丙成推動的「PaGamO素養品學堂線上學習平台」，簽訂合作備忘錄，免費提供弱勢學童帳號，培養閱讀理解與思考探究的能力。

市府文化局長蔡佳芬下午在示範體驗中，也以傳統的閱讀文章方式，在電腦螢幕上逐題接受挑戰考試，類似將傳統的文字書寫與閱讀方式，在平台數位化接受挑戰。

蔡佳芬表示，以往自己的孩子也沉迷在數位遊戲中，她還一再叮嚀與關心健康，現在，自己也一起陪讀，理解數位世界的孩子想法以及閱讀習慣。

蔡佳芬表示，將免費提供新北市小學四年級以上學童，跨領域的線上閱讀素養練習，希望透過數位學習協助弱勢學童增進閱讀能力，提高學習的意願與熱情，深化閱讀能力。詳細資訊與申請帳號方式，請上新北市立圖書館網站查詢。