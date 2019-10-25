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雜物占人行道亂象 柯文哲：公權力要介入

2019-10-25 13:56聯合報 記者郭頤／台北即時報導

柯文哲上午出席市府交通會報。記者郭頤／攝影
柯文哲上午出席市府交通會報。記者郭頤／攝影
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台北市政府研考會日前針對「鄰里交通改善計畫」進行現地查證，發現「標線型人行道」多項缺失，分別為「硬體設施維護情形」及「使用現況」2大項，其中，台北市長柯文哲指出，私有物品占用道路情形嚴重，要求加強執法，並認為國家公權力應該介入。

柯文哲自上任就積極推動「鄰里交通改善計畫」，截自今年8月共計有93里計畫完整度達80%以上，並設有標線型人行道，但經研考會1日至4日現地查證11里後，卻發現「標線型人行道」有民眾「私設斜坡道、階梯」、「脫色破損髒污不平整」、「私有物品占用道路」和「車輛違規停放」等情形。

柯文哲上午出席市府交通會報，研考會在會中報告，「標線型人行道」遭民眾「私設斜坡道、階梯」比例為9.3%、「脫色破損髒污不平整」7.5%、「車輛違規停放」8.1%，最嚴重的是「私有物品占用道路」的18.0%，共有29個街廓。

對於私設斜坡道和私有物占用道路，柯文哲說，如果是路霸就直接給他沒收，如果他要拿回去就開罰單，兩條路。他說，這樣做之前要先預告，叫里長去通知，「這個國家要有公權力」，跟里長講這是市長意見，這個要執行，每個分局有問題的就先通知里長，大概預告10天左右時間就要處理。

柯文哲說，這就是「破窗理論」，一個問題發生，如果你不處理，問題越來越多，最後乾脆我們這個計畫就收起來，所以這個一定要處理，私人物品占用道路特別多的里，要通知里長，說我們幾月幾號要開始清理了。

他重申，「國家還是要有公權力，如果沒公權力乾脆大家收起來不要做了，我態度很清楚」

交通局長陳學台表示，針對加強執法，後續會找環保局和交大開會討論，看一下執行上有什麼困難，需不需要其他單位協助，因為現在人行道被占用的情形還是很多，至於預告天數，現行法令沒有明確規定，會再討論提前多少天預告比較適合。

交大組長王均表示，依現行法令規定，會先通知物品所有人，如果所有人不領回，會請環保局當作廢棄物處理，但目前沒有限期改善的規範，但依法可處新台幣1200元至2400元罰鍰，後續也會針對這部分加強執法。

經研考會現地查證，發現北市鄰里間「標線型人行道」多項缺失，分別為「硬體設施維護情...
經研考會現地查證，發現北市鄰里間「標線型人行道」多項缺失，分別為「硬體設施維護情形」及「使用現況」2大項。圖／北市研考會提供
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人行道柯文哲

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