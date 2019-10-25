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北捷環狀線第一階段今初勘 委員分三組實地檢視

2019-10-25 13:28聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

捷運新北環狀線第一階段預計今年底通車，今天由台北市捷運局辦理一整天初勘。記者魏翊...
捷運新北環狀線第一階段預計今年底通車，今天由台北市捷運局辦理一整天初勘。記者魏翊庭／攝影
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捷運新北環狀線第一階段預計今年底通車，今天由台北市捷運局辦理一整天初勘，包括檢視車站、機電等設施並模擬演練，今晚6點將開完總結會議後公布結果。順利下月可履勘，若都通過年底可望正式通車。

今初勘委員會分成營運組、機電組及土建3組，檢視包括資料文件、現場實地勘查、測試及狀況模擬處置等，模擬演練題目由現場討論，最後分組討論及總結會議，晚間台北市交通局將公布結果，新北市捷運局也將召開記者會說明結果。

營運組今上午到板橋站（Y15）視察無障礙動線、站外轉乘動線及指標等，委員實地從環狀線板橋站走到台鐵板橋站及北捷板橋站。環狀線第一階段唯二需站外轉乘的是板橋站及新埔民生站（Y16），轉乘北捷板橋站要8分半，轉乘北捷新埔站要5分鐘。

機電組今上午到環狀線新北產業園區站，委員實地走鐵軌視察機電系統，回程時也特別針對車內對講機測試；土建組則到環狀線景安站，視察車站結構。

環狀線第一階段起迄站為大坪林站、新北產業園區站，路線橫跨新店、中和、板橋、新莊4個新北市行政區。環狀線第一階段車廂為黃白黑相間，是4節聯通車廂，屬中運量，一列可坐站乘650人；相較文湖線是膠輪走水泥枕軌，環狀線第一階段為鋼輪鋼軌。

今記者實際搭乘環狀線機電組，從十四張站到新北產業園區站，整路堪稱平順，因鄰近民宅因此有許多隔音牆，且遇到轉彎放低速度，時速約10到20公里。另附近住宅最在意的噪音，捷運局已裝設鋼軌潤滑器，不過因為今天非一般營運出車，潤滑劑不足，加上過站不停速度較快，因此車上多少有煞車音。

下午初勘除了委員討論要模擬的題目，如列車故障、火災模擬等，也將到高架的十四張站及地下的大坪林站間視察防洪閘門。環狀線第一階段8月27日已通過系統穩定性測試，順利的話下月可履勘，若都通過年底可望正式通車。

捷運新北環狀線第一階段預計今年底通車，今天由台北市捷運局辦理一整天初勘。記者魏翊...
捷運新北環狀線第一階段預計今年底通車，今天由台北市捷運局辦理一整天初勘。記者魏翊庭／攝影
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北捷捷運環狀線

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