環狀線第一階段今初勘 晚間公布結果
2019-10-25 11:35
聯合報 記者魏翊庭
／新北即時報導
捷運新北環狀線第一階段預計年底通車，今天由台北市捷運局辦理一整天初勘，包括檢視車站設施、模擬演練等，今晚六點將開完總結會議。若順利下月初勘，都通過年底可望正式通車。
今初勘委員會分成營運組、機電組及土建3組組，檢視包括資料文件、現場實地勘查、測試及狀況模擬處置等，模擬演練題目由現場討論，最後分組討論及總結會議，晚間台北市捷運局將公布結果，新北市捷運局也將召開記者會說明結果。
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今記者實際搭乘環狀線，從十四張站到新北產業園區站，整路堪稱平順，因鄰近民宅因此有許多隔音牆，且遇到轉彎放低速度，時速約10到20公里。另附近住宅最在意的噪音，捷運局已裝設鋼軌潤滑器，不過車上仍多少有煞車音。
環狀線第一階段起迄站為大坪林站、新北產業園區站。路線橫跨新店、中和、板橋、新莊4個新北市行政區，8月27日已通過系統穩定性測試，新北市捷運局表示，以初勘前改善噪音為目標，將沿線約3148公尺隔音牆延伸，並且裝設鋼軌潤滑器。
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