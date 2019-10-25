超強助選員林飛帆陪掃街 民眾喊林「凍蒜」

2019-10-25 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



民進黨的「超級助選員」副祕書長林飛帆展開全台輔選，今天上午陪同台北市議員阮昭雄到景美市場掃街；擁有高人氣的林飛帆，即使身穿「阮昭雄」字樣的戰袍，仍吸引不少民眾追問「你要選喔？」還喊出「凍蒜」，場面好笑。外界好奇他是否會列入民進黨不分區名單，林飛帆說，他加入民進黨的時候就已經公開說過非常多次，個人完全不考慮這件事情，「全力輔選是我這次的最重要的任務」。

民進黨今天成立不分區立委提名委員會。林飛帆19日才在臉書發文表示，如果民進黨提出的名單，跳脫不了地方家族派系、職業利益團體或藍營倒戈的人士，那今年已經緊繃的國會選情，恐怕神仙也救不了；名單應強調社會多元價值、弱勢保障和進步價值的代表性。

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掃街時，林飛帆是婆婆媽媽口中的「小鮮肉」，相當受歡迎。有人笑說常在電視上看到他，還有人像看孫子一樣拍拍他，用台語直說「這麼大漢啊」、「真粗勇」，讓林大笑。

今天掃街前，林飛帆受訪表示，他該表達意見，都在臉書上表達了，提名委員會組成後，首次開會大家都有一些共識，希望朝這個對黨最有利的方向前進。民進黨一直以來，都會有不同意見的激盪，目的很簡單，就是為了這個黨能夠更好。

而2020大選非常關鍵，不只需要有小雄哥（阮昭雄）這樣在第一線替黨在最艱困的選區裡面作戰，也需要更多人一起幫民進黨提升整體形象，在不分區上也是一樣原則。