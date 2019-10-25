影／各國婚禮祝福百百款 來新北聯合婚禮通通有

2019-10-25 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



結婚是人生大事，婚禮習俗各國不同。2019新北市「世界民族大囍事」聯合婚禮將在本周日(27日)登場，新北市民政局特別推出Kuso短片，改編各國傳說的奇特祝福婚俗，搞笑演繹岳父為祝福女婿的種種奇葩行徑，來對比新北市聯合婚禮的簡單隆重，1次就可擁有滿滿的異國風祝福，詼諧劇情令人看了莞爾。

在各種有趣的習俗中，「塗黑儀式」是準新郎和準新娘婚禮前1天全身被塗滿蜂蜜、羽毛和煤灰，因外觀狼狽不堪、人見人躲，據說可趨吉避凶得好運；還有駭人聽聞的「喝馬桶水」祝福，依據不可考風俗，新郎、新娘只要喝下從馬桶裡盛出來的殘液，就可獲得堅毅力量。

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西方有特色婚禮習俗，東方文化亦不遑多讓，傳說中的「抽腳底板」習俗，在新婚之夜，新郎被藤條或木棍抽打腳底板，才能彰顯無上力量與美好品格。影片中，彪悍岳父拿著1公尺木棍不斷抽打新郎赤裸的腳底板，希望他在新婚之夜好好「發揮」，新郎此起彼落的哀號聲，讓新娘好是心疼。

配合影片，民政局也同步在臉書粉專「新北民政保平安」推出網路活動，只要在10月27日23點59分前，到粉專貼文下方留言「新北聯合婚禮最讚~」及祝福新人的話，並標註tag3位好友，就有機會得到「鶴橋風月」精緻大阪燒兌換券1份，限量50名，歡迎大家一起來給新人祝福喔。