藏人自焚說被要求道歉 柯文哲：用字不精確
2019-10-25 10:59
聯合報 記者楊正海
／台北即時報導
西藏台灣人權連線今天在臉書針對台北市長柯文哲「西藏喇嘛流行自焚」一說表示憤怒，要求柯文哲道歉。柯文哲上午參加交通會報受訪，對於是否道歉，柯文哲未回應，僅說「也許用字不精確」。
柯文哲說，用字不精確，但願意說明一遍，北京對西藏的壓迫，大家都曉得，但是用自殺的方式表達抗議，以醫生的立場，還是既不會鼓勵、也不會支持，以當醫生的經驗，在加護病房救一個人，幾天幾夜不睡覺，焦頭爛額 ，所以對這種自殺的動作，甚至用自焚，還是不會認同。
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媒體再追問，會不會道歉？柯文哲說，他講過用字也許不精確，但意思是相當清楚的。媒體也問，自焚說不是失言？柯文哲說，不是，但是他認為用字還有很多不精確地方，但台灣媒體卻用擴大的作法。媒體再問柯，為何說西藏自焚造成中共困擾，柯文哲說，那個用字應該改壓力才對，那是用字不對。
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