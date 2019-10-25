關渡節10/26登場 水上划舟陸上踩街熱鬧登場

2019-10-25 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



關渡祕境花海邁入第2年，花海面積翻倍，從去年1.7公頃翻倍至4.06公頃，並廣種植大波斯菊、黃波斯菊、大百日草、向日葵等，預計最佳賞花期從11月中旬開始。此外連續第5年舉辦「熱鬧關渡節」，將於10月26日率先登場，不僅有水上划舟，還有陸上踩街活動。

一年一度鬧熱關渡節本周六登場，是關渡地區最大藝文盛會，眾所注目的遊街分為「水上划舟、陸上踩街」，划舟船隊將於社子大橋斜坡道出發，市長柯文哲也出席「撩落去」划舟，陸上踩街分為關渡、北投、藝大等三條路線，參與團隊超過百組。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台北航運公司當天也推「鬧熱遊河」限定活動，總計開設4班船班，讓民眾水上遊關渡，持關渡護照可享優惠；此外，還有「河岸關渡寫生比賽」，除了事先報名外，現場也開放100名報名的名額。

台北市觀傳局表示，為了配合鬧熱關渡節，造舟師傅溫志榮今年推出「造舟工作坊」，跟關渡當地團體打造了8艘手工舟，將於活動現身，今年也推「關渡護照」活動，串連70個關渡在地商家，民眾只要以消費、打卡集字章，就可兌換精美小禮物。

去年頗受好評的關渡祕境花海，吸引近2萬人次賞花、頗受好評，北市府宣布，關渡祕境花海今年不缺席，且面積達4.06公頃，相當於96.6個籃球場大，遊客駐足於繽紛的花田中，能遠眺觀音山、大屯山系等，看見冬候過境候鳥。

台北市工務局特別提醒，關渡秘境花海位於承德路7段401巷551號附近，但花海僅零星開花，最佳賞花期從11月中旬開跑，民眾可以再忍一忍避免撲空，先安排全家旅遊行程，或透過臉書專頁「工務話台北」掌握每周花況。