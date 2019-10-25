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關渡節10/26登場 水上划舟陸上踩街熱鬧登場

2019-10-25 07:15聯合報 記者張世杰／台北即時報導

關渡祕境花海邁入第2年，花海面積翻倍，從去年1.7公頃翻倍至4.06公頃，並廣種植大波斯菊、黃波斯菊、大百日草、向日葵等，預計最佳賞花期從11月中旬開始。此外連續第5年舉辦「熱鬧關渡節」，將於10月26日率先登場，不僅有水上划舟，還有陸上踩街活動。

一年一度鬧熱關渡節本周六登場，是關渡地區最大藝文盛會，眾所注目的遊街分為「水上划舟、陸上踩街」，划舟船隊將於社子大橋斜坡道出發，市長柯文哲也出席「撩落去」划舟，陸上踩街分為關渡、北投、藝大等三條路線，參與團隊超過百組。

台北航運公司當天也推「鬧熱遊河」限定活動，總計開設4班船班，讓民眾水上遊關渡，持關渡護照可享優惠；此外，還有「河岸關渡寫生比賽」，除了事先報名外，現場也開放100名報名的名額。

北市觀傳局表示，為了配合鬧熱關渡節，造舟師傅溫志榮今年推出「造舟工作坊」，跟關渡當地團體打造了8艘手工舟，將於活動現身，今年也推「關渡護照」活動，串連70個關渡在地商家，民眾只要以消費、打卡集字章，就可兌換精美小禮物。

去年頗受好評的關渡祕境花海，吸引近2萬人次賞花、頗受好評，北市府宣布，關渡祕境花海今年不缺席，且面積達4.06公頃，相當於96.6個籃球場大，遊客駐足於繽紛的花田中，能遠眺觀音山、大屯山系等，看見冬候過境候鳥。

台北市工務局特別提醒，關渡秘境花海位於承德路7段401巷551號附近，但花海僅零星開花，最佳賞花期從11月中旬開跑，民眾可以再忍一忍避免撲空，先安排全家旅遊行程，或透過臉書專頁「工務話台北」掌握每周花況。

由於關渡祕境花海周邊沒有停車場，建議賞花民眾搭乘捷運，至捷運唭哩岸站轉乘小巴士大南客運21號公車，於八仙抽水站下車，或到捷運唭哩岸站租借YouBike，沿著基隆河岸自行車道騎到八仙抽水站。

為了配合鬧熱關渡節，造舟師傅溫志榮今年還推出「造舟工作坊」，和關渡當地團體打造了...
為了配合鬧熱關渡節，造舟師傅溫志榮今年還推出「造舟工作坊」，和關渡當地團體打造了8艘手工舟，並由北藝大副校長邱顯洵開辦舟體彩繪課程。圖／擷取自北藝大關渡通訊臉書
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「2018鬧熱關渡節」即將於本周六，在關渡水岸公園廣場登場，今年總計超過百組團隊...
「2018鬧熱關渡節」即將於本周六，在關渡水岸公園廣場登場，今年總計超過百組團隊參加，將以「水陸並進」的方式會合，不僅會有水上划舟，還有陸上踩街活動。圖／北市府觀傳局提供
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為了配合鬧熱關渡節，造舟師傅溫志榮今年還推出「造舟工作坊」，和關渡當地團體打造了...
為了配合鬧熱關渡節，造舟師傅溫志榮今年還推出「造舟工作坊」，和關渡當地團體打造了8艘手工舟，並由北藝大副校長邱顯洵開辦舟體彩繪課程。圖／擷取自北藝大關渡通訊臉書
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台北市即將又一處賞花好去處，關渡祕境花海邁入第2年，北市府昨天宣布，今年花海面積...
台北市即將又一處賞花好去處，關渡祕境花海邁入第2年，北市府昨天宣布，今年花海面積達4.06公頃，相當於96.6個籃球場大。記者張世杰／攝影
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北市府昨天宣布，今年關渡花海面積達4.06公頃，相當於96.6個籃球場大，圖為去...
北市府昨天宣布，今年關渡花海面積達4.06公頃，相當於96.6個籃球場大，圖為去年關渡花海美景。圖／北市公園處提供
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