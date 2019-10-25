網路成癮10後遺症 新北設專區防治

2019-10-25 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



新北市衛生局在官網設立「網路成癮防治專區」，提供師長詢問管道。 圖／新北市衛生局提供 分享 facebook

青少年網路成癮情況嚴重，新北市衛生局官網設立「網路成癮防治專區」（https://reurl.cc/Qp7DAp），師長若認為孩子疑似成癮或同時有其他身心疾病如憂鬱症、自閉症及過動症等，即應尋求醫療專業協助，可至網站查詢參考。

去年世界衛生組織正式將「網路遊戲成癮（Gaming disorder）」納入精神疾病。國家衛生研究院指出，全國10到18歲青少年玩家約3.1%網路成癮，換算新北市約有1萬多人。

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一名沉迷網路遊戲的國中生小均（化名），日夜顛倒打電動，且有失眠、憂鬱、焦慮情況，用打電話逃避現實。他除接受藥物治療外，也接受心理師治療，由師長合力陪伴小均找到興趣與紓壓管道，才脫離網路制約。

新北市衛生局長陳潤秋呼籲，家長和老師務必及早預防、因應孩子過度使用網路以避免成癮。若認為孩子疑似成癮或同時有其他身心疾病如憂鬱症、自閉症及過動症等，即應尋求醫療專業協助。

曾任台大電競社前社長的社工師戴羽晨強調，「網路成癮是現實生活不愉快的結果而非原因」；台灣網路成癮輔導網主持人王智弘教授帶領的研究團隊發現，沉迷網路主要有社交焦慮、憂鬱、低自尊、無聊感、神經質、課業壓力（特別是課業挫折）、家庭功能不佳（尤其是親子衝突）、人際疏離、敵意、與衝動控制不良等，稱為網路成癮十大危險因子。

王智弘表示，處理方式不可一視同仁，一定要透過心理諮商與心理治療，同時調整上網行為，才能標本兼治。