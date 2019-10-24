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全國運落幕 3000公尺障礙選手陳昭郡二破全國紀錄

2019-10-24 19:41聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

兩年一度的108年全國運動會在桃園舉行，今賽事結束舉行閉幕典禮；新北市代表隊這屆共獲59金58銀61銅，總獎牌數178面；其中女子組田徑「3000公尺障礙」選手陳昭郡以10分33秒02再破自己上屆全國紀錄。

陳昭郡這次是第二度破女子組田徑「3000公尺障礙」破全國紀錄，106年全國運她以10分35秒97成績破全國紀錄；這屆她再以10分33秒02破自己上次紀錄。她表示，自己沒有刻意配素，「知道自己有破紀錄的實力，就在等待時機」。

陳昭郡目前就讀國立體大競技與教練科學研究所，她除了教練課表外，會自己再找時間訓練自己不足，例如加強核心及技術訓練，增進自己的體能。另外，她也會去讀教練在看的書，更能知道教練的用意，溝通起來更暢通。未來希望繼續推進全國紀錄，拚進亞錦賽及亞運等賽事。

新北市體育處表示，陳彩娟也以總分5461破5396分女子組田徑「七項全能」大會紀錄；已經取得2020東京奧運資格的體操選手丁華恬、射擊選手林穎欣不負眾望拿下金牌，還有角力林銘軒、鄭凱文，舉重黃則維再次挑戰連霸成功。

這次全國運適用新北市新補助辦法。新北市體育處在全國運前釋出好消息，針對新北市選手，將原本的訓練補助金個人金牌一次發20萬元，改成2年逐月發，總金額提高至43.2萬元，且每多拿一塊獎牌就多一份訓練補助金。

該調整對選手而言意義重大，一名周姓選手表示，終於可以不必以上班為主、訓練為輔，每月有固定經費自主訓練。另，110年全國運動會將由新北市承辦，今新北市副市長陳純敬接下全國運動會會旗。

全國運今閉幕，新北市女子組田徑3000公尺障礙選手陳昭郡以10分33秒02破全國...
全國運今閉幕，新北市女子組田徑3000公尺障礙選手陳昭郡以10分33秒02破全國紀錄。圖／林嘉欣提供
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全國運今閉幕，新北市女子組田徑3000公尺障礙選手陳昭郡以10分33秒02破全國...
全國運今閉幕，新北市女子組田徑3000公尺障礙選手陳昭郡以10分33秒02破全國紀錄。圖／林嘉欣提供
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