婦團市府內挺韓違行政中立 侯友宜：絕不偏袒

2019-10-24 19:29 中央社 新北24日電



新北市長侯友宜說，要求各局處要不定時突襲檢查才會有效過，定期的只是看到表象而已。聯合報記者王敏旭／攝影 分享 facebook 新北市工商婦女聯誼總會在市府成立韓國瑜新北市婦女後援會，遭市府以違反行政中立予停用市府場地一年處分；市長侯友宜強調，絕不偏袒任何團體。

新北市工商婦女聯誼總會昨天租借新北市政府大禮堂舉辦「新北市工商婦女聯誼會會員愛心聯誼活動」，會中成立力挺國民黨總統參選人韓國瑜的「新北市工商婦女後援會」，遭市府秘書處確認違反市府行政中立的規定，予主辦單位記點2次及停止使用市府各場地1年的處分。

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侯友宜今天在新北市議會市政總質詢時，民進黨議員何博文質疑是以愛心活動進行競選造勢，嚴重違反行政中立；議員周雅玲也認為，絕對不是不借場地就可以敷衍了事。

侯友宜答說，嚴守行政中立規定，絕不偏袒任何團體。市府的行政中立一定會嚴守。這是不好的行為，祕書處第一時間已經制止，照規定是半年不能租借市府場所，已經加重為1年。

何博文認為侯友宜現在是國民黨紅人，國民黨基層有侯友宜換掉韓國瑜的聲音，他問侯友宜會不會心動，侯友宜說，會跟議員鬥陣打拚、拚市政，千萬拜託「不要相害」。讓議員問好、問滿、問足，這樣比較實在。

議員賴秋媚質詢時更拿韓國瑜過去的發言，從高雄大財到征服宇宙等言論，她詢問新北市政府衛生局長陳潤秋，韓國瑜需不需要看醫生，陳潤秋說，有時只是單以一段話也沒辦法判斷，必須了解並且「跟他談一下」，引來現場笑聲。