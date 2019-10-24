淡水一信陸橋拆除 下週行人依號誌通行

2019-10-24 20:32 觀天下 記者許端驛/淡水報導



淡水一信陸橋進行拆除工程作業，本週日開始進行橋體拆除，所以下週起行人要過馬路，依照號誌過斑馬線。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 從民國87年建造到現在的淡水一信陸橋，從10月18日進行拆除工程作業，目前陸橋階梯結構已經拆除，本週日開始進行橋體拆除，所以下週起行人要過馬路，可以依照號誌過斑馬線，保障對行人過馬路的安全。

淡水區中山路與文化路口，從民國87年建造到現在的一信陸橋，現在面臨要拆除的命運，由於陸橋在清水街口旁，橋墩與階梯佔用到私人土地地主表達堅持拆橋還地。

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區長巫宗仁表示，從10月18日開始，就已經進行拆除工程作業，目前可以看到陸橋的階梯結構已經拆除，接下來橋體的部份將會在這個星期日，也就是27日晚上11點開始進行。

區長巫宗仁指出，經過多次溝通，這一座陸橋還是得拆除還地，依照程序是必需先進行封橋，評估完狀況後就開始拆除作業，而在27日最主要的橋體拆除作業，因為必需要使用大型機具來吊掛鋼構橋梁，從夜間11點開始，到隔天早上六點前，鄰近的道路將會進行交通管制。

這一座陸橋過去使用短短21年，讓鄰近的淡水國小學童能夠安全的上下課，現今面臨拆除還地，就要走入歷史，因此交通局日前也已經完成周邊標示號誌，還有行人穿越道設施，在拆除後行人要過馬路，可以依照號誌過斑馬線，保障對行人過馬路的安全。