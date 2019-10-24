家鄉好山好水 汐止大尖山健行11月9日登場
2019-10-24 20:30觀天下 記者陳惠玲／汐止報導
事隔好幾年的汐止大尖山健行活動，即將在下個月登場，為了讓活動順利進行，汐止各界今(24)日召開籌備會議，11/9登場路線安排從山下的汐止公所出發，一直到天秀宮，全程2.3公里，還安排摸彩活動，也熱情邀請民眾參加，沿路欣賞家鄉的好山好水。
選在秋高氣爽的11月，就要登場的2019汐止大尖山健行趣活動，這次除了準備宣導品也一樣有摸彩，第一次籌備會議，包括市議員白珮茹、汐止區公所、里長、清潔隊、警分局都列席參加，討論包括路線、各警戒點、還有摸彩券發放等等，希望讓當天活動順利進行。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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市議員白珮茹表示，因為我們11月9日要辦大尖山健走，所以，邀請所有協辦單位大家來討論怎樣把活動辦好，那很久沒有辦大尖山健行，在經費有限的狀況下，希望讓市民有一個平台，藉由活動可以走出來，欣賞汐止的好山好水，尤其秋天非常的涼爽，大家可以透過大尖山健行認識我們的家鄉，也對汐止有更深入的了解，歡迎大家11月9日上午八點在汐止公所集合，走大尖山到天秀宮終點站有摸彩還有公部門宣導，歡迎大家共襄盛舉。
汐止區長陳健民指出，汐止大尖山可以說是台北的後花園，一年四季都有不同的美，沿途有許多步道，是登山者健行的最愛，途中還可以眺望大台北盆地，所以，希望透過活動帶大家認識家鄉好山好水，活動路線安排從汐止行政中心出發一直到天秀宮，終點站有安排表演及摸彩。
報到現場發送毛巾1000份，另外，天秀宮會場發送小盆栽或蓋斑鬥魚，數量有限，11/9星期六大尖山健行趣，邀請市民朋友一起登大尖山，沿路欣賞汐止美麗的好山好水。
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