影／梧棲漁港漁船遶境祈福 上百漁船海上齊航
2019-10-24 17:46
聯合報 記者游振昇
／即時報導
台中梧棲漁港今天有難得一見的漁船遶境祈福活動， 台中區漁會首次舉辦梧棲漁港文興宮三府千歲海上遶境祈福活動，114艘漁船、漁筏搭載20多尊三府千歲、媽祖等神尊浩浩蕩蕩出海，遶行台中市海岸，百艘漁船齊航遶境，熱鬧也特別。
台中區漁會總幹事趙朝森表示，港區文興宮位於梧棲漁港內，主祀三府千歲，漁民為求漁獲豐收，由清水高美文興宮分靈而來。
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港區文興宮三府千歲海上遶境祈福活動，今天下午在梧棲漁港舉行，舉行普渡法會，擺桌祭拜。
今天下午文興宮三府千歲海上遶境祈福團拜，台中市農業局長蔡精強、副議長顏莉敏、台中漁會理事長鄭麒麟、總幹事趙朝森、立法院副院長蔡其昌、立委顏寬恒、市議員尤碧鈴、楊典忠、清水區長蔡慶生、大安區長周秀茹、梧棲區公所主任秘書嚴錦堂等人參加，虔誠持香敬拜，祈求風調雨順、漁民平安、漁業豐收。
35艘漁船、79艘漁筏今天下午都插旗幟、紅布條、彩帶，眾神及信眾登船後，浩浩蕩蕩出海，碼頭上陣頭鑼鼓喧天、鞭炮齊鳴，2小時後回航。
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