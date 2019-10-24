提升汐止警防護 企業捐高系數安全帽

2019-10-24 20:30 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



在新北市議員張錦豪協助下，民間企業捐贈汐止派出所60頂高安全系數的安全帽，希望能拋磚引玉，也為辛苦的員警加油打氣。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 今年八月底，一名汐止派出所員警在追捕嫌犯途中，不慎車禍導致頭部重創英勇殉職，這也讓員警執勤時的防護裝備夠不夠，受到大家重視，在市議員張錦豪的協助下，今(24)日民間企業捐贈汐止派出所60頂高安全系數的安全帽，希望能拋磚引玉，也為辛苦的員警加油打氣。

這次因為薛姓員警因為殉職，市議員張錦豪透過汐止警友站聯絡到七堵也就是當時發生意外附近的昇達科技公司董事長，請他協助出資購買汐止派出所同仁每人一頂安全帽。

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市議員張錦豪表示，之前因為薛姓員警英勇殉職，喚起大家對警察安全防護的重視，像是安全帽防撞系數不夠高我們也很重視，這次有民間企業捐贈防撞系數很高的、防護規格高的安全帽，就是為了保護我們員警的安全。

汐止警分局長李宏振指出，因為我們薛定岳同仁追緝嫌犯不幸英勇殉職，所以，在安全帽的規格上面，大家都有更高的共識，今天非常高興有民間企業能夠捐贈我們汐止派出所每人一頂非常安全又舒適的安全帽，對我們執勤安全來說，非常有幫助。

安全帽排排站，全新的是這次企業捐贈，安全系數高的安全帽，和之前警用的比起來安全、舒適度提升，而一直以來，員警們可能警用發的舊了或戴不慣，都會自己買來戴的，平時執勒用，安全上沒有一定規格，所以，捐贈儀式上，警分局也頒發感謝狀，感謝民間企業對員警安全的重視。

張錦豪說，很開心昇達科技拋引玉，致贈60頂防護系數很好的安全帽，那未來錦豪會在議會繼續爭取警察的防護型裝備，本來有想以議員建議款協助添購防護型裝備，不過，因為單價要在一萬元以上，所以，這部分要再跟警局討論，所以，今天真的很感謝有民間團體來協助，未來希望在其他派出所也有更多的響應，維護警察的安全。