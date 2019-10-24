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新鮮山藥做餅乾 雙小、雙中創意烘焙

2019-10-24 20:29觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導

雙溪國小附幼的小朋友到雙溪高中烘焙社製作餅乾，外形結合雙溪三寶的「毛蟹」，經過幼...
雙溪國小附幼的小朋友到雙溪高中烘焙社製作餅乾，外形結合雙溪三寶的「毛蟹」，經過幼兒園學生的巧手，相當可愛有創意。 圖／觀天下有線電視提供
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雙溪山藥節將在10/26本週六登場，而雙溪國小附幼的小朋友今(24)日到雙溪高中烘焙社製作餅乾，利用紅麴、南瓜、紫色山藥、可可粉，染成四種顏色的可口餅乾，餅乾外形結合雙溪三寶的「毛蟹」，經過幼兒園學生的巧手，相當可愛有創意。

今天雙溪國小附設幼兒園要來做山藥餅乾，小朋友們來到了雙溪高中烘焙社，向姐姐們詢問製作餅乾的可愛問題，然後從洗手、估麵粉重量、攪拌，在雙中烘焙社的指導下弟弟妹妹們興奮地操作。

雙溪國小校長葉永菁表示，附設幼兒園的小朋友們先前在學校便親手將山藥切成塊狀，在學校試做時遇上了問題，便上Youtube找尋製做餅乾的步驟自學，對他們而言，烘焙不僅是挑戰，還是培養多元領域的興趣，親自學親手做，讓孩子養成自學的習慣。

藉由分組，餅乾製作分成四種口味四種外形，有紅麴做成紅毛蟹形狀餅乾，有可可粉做成的公毛蟹餅乾，紫色山藥加上奶粉做成蜘蛛餅乾，還有南瓜做成的皮卡丘餅乾，小朋利用想像力設計，拼貼巧克力與葡萄乾，也透過手作捏塑，展露獨一無二的可愛藝術。

雙溪高中烘焙社將餅乾放入烤箱，而區長及校長們也穿上圍裙關心孩子們的成果，可愛的山藥餅乾，烘烤出來的毛蟹形狀深淺更加立體，包裝起來成為超棒的在地特色禮物。

雙溪區長藍瑞?表示，見到幼兒園小朋友童言童語，可愛地介紹自己製作的餅乾，展露出他們的成就感與創意，今天的活動相當有意義，在這山藥節前夕，邀請大家來參加10/26本週六早上在平林農場的山藥節活動，一同支持雙溪的美味山藥。

幼兒園雙溪高中

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