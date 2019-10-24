住家緊鄰土石流潛勢溪 雙溪外柑里辦講習
2019-10-24 20:29觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪外柑里民活動中心今(24)日上午舉行土石流防災宣導講習，因為當地許多民宅位在潛勢溪流容易氾濫的區域，有鑑於過去納莉颱風曾帶來的嚴重災情，里長楊文定特別邀請社區居民們來上課，希望透過對土石流防災的重視，宣導正確的疏散路線，以減少災害發生時的損傷。
雙溪區外柑里，位在山地與平地的交接位置，里內相當多從山上流下的潛勢溪流，一旦下大雨便有成為土石泥流的可能，因此外柑里今天舉行土石流防災宣導，期盼里民能增加災害的預防意識。
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講習不但引用多個颱風重災區的例子，讓里民理解如何判定住宅是否屬於土石流危險區域，只要從屋舍周圍望去，地形呈現漏斗型便應該要加倍提防，而住家旁的小支流也有可能是潛勢溪流，河邊住戶都應該隨時留意。
外柑里長楊文定表示，外柑里民活動中心一旁便是潛勢溪流，並不適合居民前來避難，請外柑里民如有收到黃色警戒的公告，麻煩趕往附近的上林國小來避難，以保障自身安全。
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