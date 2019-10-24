親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

文曄併宣昶爆內線交易 檢調今約談公司高層

遊上海世博陸情治單位買單 前參謀長：純粹交朋友

印尼舞蹈老師到國中當志工 讓學生敢開口說破英文

2019-10-24 17:28聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

27歲來自印尼的舞蹈老師Dewi，到台南市南區新興國中擔任志工老師兩個月，以自己勵志的人生經驗，與樂觀的性格，鼓舞了很多學生，不少學生即使英語的口語表達能力不佳，但也都搶著用「菜英文」與Dewi，最近她服務期滿要離開學校，學校特別幫她舉辦歡送會，許多學生都依依不捨。

「老師，可不可以不要走留下來」、「老師，謝謝你不嫌棄我的破英文」歡送會上學生表達對Dewi離開的不捨。

負責接洽國際志工的新興國中輔導主任陳美怡表示，當初在徵選適合到學校服務的國際志工時，就對Dewi迷人笑容與充滿冒險精神的簡歷所吸引，因此促成了這次的合作，Dewi老師在新興國中服務兩個月的時間，除了參與校內各項活動外，也會進班和同學進行各種文化、生活經驗的分享，也參與同學體育課程中游泳與羽球的專長訓練，相當融入教學環境。

Dewi的人生經驗很特別，出身並不富裕的家庭，原本沒有讀書與出國的機會，加上小時候不愉快的生命經驗，讓她一度排斥人群，但因為喜愛舞蹈，加上信仰的力量，讓她自學成為舞蹈老師，靠著教舞自己存學費，從印尼的師範大學畢業，畢業後曾經任教，生活穩定，但仍關不住她想要到世界各國看看、豐富自己的那顆心，除了台灣，還曾到馬來西亞、泰國等地，擔任國際志工。

Dewi表示，很喜歡台灣，因為每一個人都很熱情，還特別去購買了國旗衣當作紀念，雖然曾有排斥人群的過往，但後來改變待人的方式，更懂得鼓勵與傾聽，因此她許下願望，包括出國教舞、環遊世界認識更多的朋友，所以她希望帶給同學們一個觀念，永遠要有自己的夢想，只要努力去嘗試與實踐，夢想總有一天會實現。

學生趙苡彤說，她捨不得Dewi離開，希望老師能繼續留下繼續教她；陳冠妤則在自己夢想卡上畫了一張老師的漫畫圖像送給Dewi老師，感謝她總是充滿鼓勵，不嫌棄她的「破英文」； 擔任接待家庭的焦澄、王亮奎、蘇暐庭三位同學異口同聲的表示，有機會與國外的老師進行長時間的相處與學習，對自己的口說與英聽產生很大的助益，如果有機會，一定要再擔任接待家庭的工作。

校長蘇恭弘說，新興國中透過引進國際志工，讓校內同學就算沒有機會出國，也能瞭解異國的文化、風土民情，增強英語溝通能力，還打開了學生的夢想之門，在新課綱強調生活中實踐知識的概念下，這是一次相當成功的國際交流。

來自印尼、27歲的舞蹈老師Dewi到台南南區新興國中擔任志工老師，與學生開心互動...
來自印尼、27歲的舞蹈老師Dewi到台南南區新興國中擔任志工老師，與學生開心互動。圖／新興國中提供
分享
來自印尼、27歲的舞蹈老師Dewi到台南南區新興國中擔任志工老師，與學生開心互動...
來自印尼、27歲的舞蹈老師Dewi到台南南區新興國中擔任志工老師，與學生開心互動。圖／新興國中提供
分享
來自印尼、27歲的舞蹈老師Dewi到台南南區新興國中擔任志工老師，與學生開心互動...
來自印尼、27歲的舞蹈老師Dewi到台南南區新興國中擔任志工老師，與學生開心互動。圖／新興國中提供
分享
來自印尼、27歲的舞蹈老師Dewi到台南南區新興國中擔任志工老師，與學生開心互動...
來自印尼、27歲的舞蹈老師Dewi到台南南區新興國中擔任志工老師，與學生開心互動。圖／新興國中提供
分享
來自印尼、27歲的舞蹈老師Dewi到台南南區新興國中擔任志工老師，與學生開心互動...
來自印尼、27歲的舞蹈老師Dewi到台南南區新興國中擔任志工老師，與學生開心互動。圖／新興國中提供
分享
來自印尼、27歲的舞蹈老師Dewi到台南南區新興國中擔任志工老師，與學生開心互動...
來自印尼、27歲的舞蹈老師Dewi到台南南區新興國中擔任志工老師，與學生開心互動。圖／新興國中提供
分享

夢想出國印尼

相關新聞

評鑑失準？ 侯友宜：有要求突襲檢查

2019-10-24 14:53

北市環境教育獎出爐 社區護溪、研發應用太陽能獲表揚

2019-10-24 17:00

捷運族注意！國父紀念館站5號出口封閉至年底

2019-10-24 15:57

台南溪北年底建30座太陽能電子紙智慧站牌 首座今啟用

2019-10-24 15:55

板橋中山路二段社區劃定為都更地區 加速都更速度

2019-10-24 15:19

BOT案議會管不到 新北議員呼籲納管

2019-10-24 13:36

籃球場天幕地方沒經費 侯友宜：我來做

2019-10-24 12:29

玩沙新去處 新店陽光公園多了向日葵造型沙坑

2019-10-24 07:18

鶯歌鄰近桃園 2市建設「電話打了就通」

2019-10-23 23:52

捷運建設營運 侯友宜：盼交通部設軌道局

2019-10-23 23:45

挑戰人生下半場／ 退休顧失智父 不斷學習成長照專家

2019-10-23 23:32

北市道路坑洞最多爛路 中山區奪冠

2019-10-23 23:17

堤外道路樹林段8.4億 蘇貞昌：我替新北出了

2019-10-23 23:10

中央補助最少 侯友宜：六都中新北最委屈

2019-10-23 23:07

借市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 新北市認不違反行政中立

2019-10-23 20:36

不滿市區有鐵皮違建 柯文哲再批阿扁「違建特赦令」

2019-10-23 19:42

右轉道設機車停等區 三芝民眾無所適從

2019-10-23 19:28

新店胡璉故居紀念館揭牌 展出多項戰役文物

2019-10-23 19:27

活化空間增體健設施 萬里長輩相揪動健康

2019-10-23 19:27

汐止火車站環境亂 地方批台鐵拖延又卸責

2019-10-23 19:26

住警器幫大忙阻火災 淡水消防隊籲加裝

2019-10-23 19:25

新店溪遊記 15組當地人自製在地月曆

2019-10-23 18:10

北投花浴衣節 時尚浴衣走秀11月3日登場

2019-10-23 17:49

新北市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 韓粉涉行政中立恐沒收2萬

2019-10-23 17:17

柯文哲嗆質詢超越三權分立的界線 議員酸：沒搞清楚問題

2019-10-23 16:32

鶯歌近桃園拚建設 侯友宜：與鄭文燦有默契

2019-10-23 16:16

社子島違法棄置有害廢棄物 地主、租用者涉刑責都遭送辦

2019-10-23 16:04

新北環狀線10月25日初勘 侯友宜：通車有優惠

2019-10-23 15:52

捷運優惠搞不定 侯友宜：盼中央設軌道局統一處理

2019-10-23 15:17

桃園機捷票價 侯友宜：盼再降10元

2019-10-23 14:53

北北基桃異地還書不成 侯友宜：北市較麻煩

2019-10-23 14:45

可以洗澡了！泰山7493住戶恢復供水

2019-10-23 14:05

影／侯友宜嗆中央 擔心新北破產「睡不著」

2019-10-23 13:57

原住民團體228公園紮營被罰 控訴北市府歧視

2019-10-23 13:46

新鶯堤外便道8.4億太龐大 蘇貞昌霸氣：這錢我替新北出

2019-10-23 13:29

議員質疑媒事組人太多 柯文哲回擊：超越三權分立界線

2019-10-23 12:43

永福樓舊址仍無房客 議員憂：增加東區蕭條感

2019-10-23 12:41

國防部國家軍事博物館 今通過北市環評

2019-10-23 12:40

三重針對美食外送員加強交通執法 5天開罰22件

2019-10-23 12:16
看更多

熱門文章

台中人注意！旱溪西路豐原至潭子封閉 替代路線看這裡

2019-10-24 11:30

看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25

不怕景觀吊橋退燒 南投縣還有2座將啟用

2019-10-23 18:03

不滿市區有鐵皮違建 柯文哲再批阿扁「違建特赦令」

2019-10-23 19:42

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

圓環轉彎要打方向燈？ 民眾霧煞煞

2019-10-23 23:59

汐止火車站環境亂 地方批台鐵拖延又卸責

2019-10-23 19:26

逛傳統市場也能很舒適 社頭攤販市場6攤奪評選一星

2019-10-24 07:22

台中港三井OUTLET到高美濕地 下月起有免費接駁車

2019-10-24 15:19

新丁粄客家傳統文化再現 打造獅潭新店山村慶典

2019-10-24 07:59

中一中停車場爭議 前交通局長王義川喊不知情挨批卸責

2019-10-23 18:02

稻草藝術結合音樂 來田中過文藝周六

2019-10-23 17:55

玩沙新去處 新店陽光公園多了向日葵造型沙坑

2019-10-24 07:18

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31

基隆議會周年慶開時空膠囊 她解封說出內容全場笑翻

2019-10-24 14:28

88嬤照顧8歲曾孫 彰化西南角故事多6世代合作記錄成書

2019-10-23 22:46

借市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 新北市認不違反行政中立

2019-10-23 20:36

鄰長一當70年 他說：我是里長的分身

2019-10-23 17:55

影／竹崎僅存韓戰老兵 刺青訴說當年故事

2019-10-24 13:31

歷時近一年...桃市第二行政園區選址仍未定

2019-10-23 23:21

捷運族注意！國父紀念館站5號出口封閉至年底

2019-10-24 15:57

水道博物館百年羅漢松…台南最大 價值上億日圓

2019-10-23 23:13

彰化6鄉鎮營養午餐 風電商捐助3.3億

2019-10-23 23:19

全國石虎路殺最多道路苗栗140縣道 改善工程2.2億

2019-10-23 22:31

齊柏林風格 「海路漫行」看見西濱之美

2019-10-23 23:48

外傘頂洲 韓國瑜：政府要保護 蔡易餘：海委會已展開

2019-10-24 12:03

籃球場天幕地方沒經費 侯友宜：我來做

2019-10-24 12:29

饒慶鈴要讓「消防成為台東醫療的延伸」

2019-10-24 10:35

北投花浴衣節 時尚浴衣走秀11月3日登場

2019-10-23 17:49

彰化火葬場地點無解 芳苑鄉提鄉親回饋方案測風向

2019-10-24 14:07

住警器幫大忙阻火災 淡水消防隊籲加裝

2019-10-23 19:25

砸5千萬推水岸自行車道 議員揭雜草叢生圍欄還壞掉

2019-10-24 16:30

議員問韓國瑜需不需要看醫生 侯友宜低頭憋笑

2019-10-24 17:22

浪子回頭！他種的木瓜又香又肥 也助果農販售

2019-10-24 12:37

浪漫台三線 老街賞藝術

2019-10-23 23:58

台南科學園區千頃用地飽和 地方看好南側300公頃開發

2019-10-24 16:17

捷運建設營運 侯友宜：盼交通部設軌道局

2019-10-23 23:45

全運會今落幕 台東縣成績亮眼

2019-10-24 16:33

總幹事解聘案 通霄農會通過

2019-10-23 23:26

池上「伯朗大道」獲得2019年台東10大景點第一名

2019-10-24 14:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top