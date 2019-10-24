印尼舞蹈老師到國中當志工 讓學生敢開口說破英文

2019-10-24 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



27歲來自印尼的舞蹈老師Dewi，到台南市南區新興國中擔任志工老師兩個月，以自己勵志的人生經驗，與樂觀的性格，鼓舞了很多學生，不少學生即使英語的口語表達能力不佳，但也都搶著用「菜英文」與Dewi，最近她服務期滿要離開學校，學校特別幫她舉辦歡送會，許多學生都依依不捨。

「老師，可不可以不要走留下來」、「老師，謝謝你不嫌棄我的破英文」歡送會上學生表達對Dewi離開的不捨。

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負責接洽國際志工的新興國中輔導主任陳美怡表示，當初在徵選適合到學校服務的國際志工時，就對Dewi迷人笑容與充滿冒險精神的簡歷所吸引，因此促成了這次的合作，Dewi老師在新興國中服務兩個月的時間，除了參與校內各項活動外，也會進班和同學進行各種文化、生活經驗的分享，也參與同學體育課程中游泳與羽球的專長訓練，相當融入教學環境。

Dewi的人生經驗很特別，出身並不富裕的家庭，原本沒有讀書與出國的機會，加上小時候不愉快的生命經驗，讓她一度排斥人群，但因為喜愛舞蹈，加上信仰的力量，讓她自學成為舞蹈老師，靠著教舞自己存學費，從印尼的師範大學畢業，畢業後曾經任教，生活穩定，但仍關不住她想要到世界各國看看、豐富自己的那顆心，除了台灣，還曾到馬來西亞、泰國等地，擔任國際志工。

Dewi表示，很喜歡台灣，因為每一個人都很熱情，還特別去購買了國旗衣當作紀念，雖然曾有排斥人群的過往，但後來改變待人的方式，更懂得鼓勵與傾聽，因此她許下願望，包括出國教舞、環遊世界認識更多的朋友，所以她希望帶給同學們一個觀念，永遠要有自己的夢想，只要努力去嘗試與實踐，夢想總有一天會實現。

學生趙苡彤說，她捨不得Dewi離開，希望老師能繼續留下繼續教她；陳冠妤則在自己夢想卡上畫了一張老師的漫畫圖像送給Dewi老師，感謝她總是充滿鼓勵，不嫌棄她的「破英文」； 擔任接待家庭的焦澄、王亮奎、蘇暐庭三位同學異口同聲的表示，有機會與國外的老師進行長時間的相處與學習，對自己的口說與英聽產生很大的助益，如果有機會，一定要再擔任接待家庭的工作。