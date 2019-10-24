議員問韓國瑜需不需要看醫生 侯友宜低頭憋笑
2019-10-24 17:22
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
新北市議會今進行市政總質詢，民進黨市議員賴秋媚請新北衛生局長陳潤秋上備詢台，賴秋媚問，國民黨總統參選人韓國瑜有偉大夢想是「征服宇宙」，這「需不需要看醫生」？陳潤秋回答，單以一段話沒有辦法判斷，要了解韓講這句話的背景。坐在一旁的新北市長侯友宜聽到賴秋媚質詢內容，忍不住低頭掩面憋笑。
賴秋媚說，韓國瑜沉潛政壇十幾年，武功高強、鐵粉百萬，去年靠一句讓高雄發大財，就當選高雄市長，當選3個月就參選總統，理由是「沒有當選總統無法實現夢想」，無法發揮雄心大志。
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賴秋媚說，假設韓國瑜當選總統，會不會3個月不到又覺得當選總統也沒辦法實現夢想，是不是就進行兩岸和平統一，並與習近平競選中國國家主席。賴秋媚詢問新北衛生局長陳潤秋，請問韓國瑜需不需要看醫生？若是韓不去看醫生，病狀會不會越來越嚴重？人應該實事求是，比較正確。
陳潤秋說，有時只是單以一段話也沒辦法判斷，必須了解並且「跟他談一下」，還要了解韓講這句話的背景，以及會引發韓國瑜這樣說話的情境，是否只為暫時性的。
賴秋媚的質詢，讓一旁的新北市長侯友宜聽到後忍不住低頭掩面憋笑。賴秋媚發現後說「侯市長你笑這麼大聲」，並強調這不是沒有可能，韓擁有百萬鐵粉，都可以把台灣首富郭台銘幹掉，選總統不應該出一張嘴，且萬一韓國瑜當選中國國家主席，發現沒辦法實現偉大夢想，是不是就要征服宇宙。
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