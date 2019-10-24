北市環境教育獎出爐 社區護溪、研發應用太陽能獲表揚
2019-10-24 17:00
聯合報 記者翁浩然
／即時報導
北市環保局今天於台北文創大樓舉辦第七屆台北市環境教育獎頒獎典禮暨成果分享會，包含機關、學校、民營事業、團體、社區及個人等6種組別，共計14個單位獲特優、優等獎表揚。
榮獲社區組特優南港區久如社區發展協會，在地居民由下而上，積極參與封溪護魚，並培育河川巡守隊與小小導覽員，使環境教育從小扎根、永續發展。團體組特優的社團法人台灣環境資訊協會，是台灣第一家專門報導環境議題的網路媒體，89年4月起，不間斷地發行環境資訊電子報。
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民營事業組特優滙豐（台灣）商業銀行公司，長達16年支持關渡自然公園環境復育、保育與教育計畫。機關構組特優北市府公務人員訓練處，為全國第一個通過環境教育機構認證的政府機關，開發線上課程數全國之最。
久如社區發展協會理事長陳碧玉表示，社區從98年成立四分溪巡守隊，100年成功爭取封溪護魚，如今四分溪已成為活的親水環境教育場域，居民都期盼已停止營運的廢土場別捲土重來破壞環境。
同樣獲表揚的萬華區騰雲里長李重華則說，社區除設置16個公共藝術雨撲滿回收雨水再利用外，去年也自行研發設計太陽能有聲布告欄，可感應有人經過就播放近期重要公告或政策，同時打造國興蕨類生態教育示範社區；而今年社區也設置首座太陽能候車亭，還可邊為手機充電，讓環保與永續概念深入社區。
環保局表示，今天表揚的14組得獎者，將在從中推舉7組到環保署參加複審，角逐第7屆國家環境教育獎最高榮耀。
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