捷運族注意！國父紀念館站5號出口封閉至年底
2019-10-24 15:57
聯合報 記者郭頤
／台北即時報導
台北捷運國父紀念館站5號出口，為配合忠孝東路4段（逸仙路至光復南路段）車道路型改善工程，明天起至12月底將暫時封閉，由於許多民眾都由該出口前往松山文創園區，北捷提醒旅客施工期間應提前改道。
台北市政府為紓解忠孝東路4段西行，尖峰時段車流量多，導致交通壅塞情形，計畫辦理車道路型（逸仙路至光復南路段）改善工程，將拆除國父紀念館站5號出口，拓寬1線車道，以利忠孝東路西行車輛右轉光復南路。
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北捷表示，施工期間請旅客改由其他出入口進出，施工現場也會加強張貼公告及旅客引導，車道改善工程預計年底前完成，未來該出入口則將移設至體育園區範圍內。
國父紀念館站5號出口，位於忠孝東路4段與光復南路東北角交叉口，是許多遊客前往松山文創園區、台北偶戲館等景點的捷運站出口，施工期間民眾可藉5號出口對街的3號出口，作為替代路線安排行程。
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