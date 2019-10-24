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台南溪北年底建30座太陽能電子紙智慧站牌 首座今啟用

2019-10-24 15:55聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府交通局向交通部爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」經費，今年將在溪北地區建置30座太陽能電子紙智慧站牌，首座今在北門區公所站亮相，在無日光狀態下，可維持設備運作達14天以上，打造溪北地區嶄新又便捷的公共運輸服務。

市府交通局局長王銘德表示，利用公車動態系統，查詢公車到站時間規畫行程是公車族習慣，智慧站牌也是偏遠地區獲取公車到站資訊最快捷方式之一，但受限於道路路幅條件、設施所需腹地空間、接電耗時，偏遠地區面臨候車亭及智慧站牌不易建置問題。

他指出，市長黃偉哲相當重視溪北地區候車環境，指示交通局思考可利用台南地理環境日照時間長優勢條件，因地制宜設置專屬本市的太陽能電子紙智慧站牌，經向交通部爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」加上市府自籌，共計480萬元，持續賦予公共運輸新氣象。

公共運輸處長呂獎慧說，智慧站牌外觀設計，走現代化簡潔流利的線條風格，延續大台南公車識別色系，顯示器採用近年新興科技的電子紙；相較於傳統LED有低耗電量的優勢，更可搭配文字或圖形方式顯示到站時間、政令宣導等資訊，呈現方式極具彈性。

而使用太陽能更具有節能省電效果，在無日光狀態下，可維持設備運作達14天以上，運作穩定度相當可靠，對台南市建置候車設施困境提出新解，期能帶動公共運輸新發展。

呂獎慧指出，太陽能電子紙智慧站牌今年試辦建置30座，109年將積極爭取中央計畫補助建置50座，為能促進城鄉均衡發展，將以溪北地區站位優先考量，結合觀光景點推動偏遠地區交通建設。

台南溪北年底建置30座太陽能電子紙智慧站牌 首座今在北門區公所前啟用。圖／台南...
台南溪北年底建置30座太陽能電子紙智慧站牌 首座今在北門區公所前啟用。圖／台南市政府交通局提供
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台南溪北年底建置30座太陽能電子紙智慧站牌 首座今在北門區公所前啟用。圖／台南...
台南溪北年底建置30座太陽能電子紙智慧站牌 首座今在北門區公所前啟用。圖／台南市政府交通局提供
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