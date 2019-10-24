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板橋中山路二段社區劃定為都更地區 加速都更速度

2019-10-24 15:19聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

位在淡水的東來大樓大廈海砂屋將在11月5日拆除。圖／新北市都更處提供
位在淡水的東來大樓大廈海砂屋將在11月5日拆除。圖／新北市都更處提供
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為加速都更速度，新北市都更處將板橋區中山路二段周邊社區劃定為都市更新地區，都更處表示，藉由市府協助劃定為都更地區，可降低送件門檻、加速都更，另外，位在五股中興段四維路上的危老建案日前已開始拆除，淡水東來大樓則在11月5日進行拆除，都更處期望今年能達成100件危老核定案。

新北市都更處在10月7日將板橋中山路二段539巷周邊社區劃定為都市更新地區，經耐震能力詳細評估後，該社區鑑定結果為建議拆除重建，統計意見後，約7成住戶已凝聚共識，希望朝都更重建辦理，透過市府協助劃定更新地區，降低都更事業計畫送件門檻，加速推動都更。

都更處指出，該社區面積約1757平方公尺，為2棟5層樓建築物，共計有50戶，建築物老舊、還是海砂屋，屋齡30至40年以上，現況鋼筋鏽蝕、柱梁裂損等。

另外，位在五股中興段四維路上的危老建案在本月4日已舉行拆除動工儀式，該處原有2棟屋齡超過50年、樓高2至3層的老舊建築物，由於該處交通便捷，南側鄰二重疏洪道都會公園、東側連結三重市區，北側僅五分鐘車程即可進入蘆洲市區，鄰近高速公路、捷運新蘆線及64快速道路，預計重建後為1棟地下3層、地上14層，共計26戶的住商混合大樓。

而位在淡水的東來大樓大廈海砂屋將在11月5日拆除，都更處表示，東來大樓在民國77年完工，原有81戶，為地上7層、地下2層建築物，社區在101年被鑑定為海砂屋，現況鋼筋嚴重裸露、外牆剝落，危及居住安全，但原住戶意見紛歧未達共識，歷經數年都無法整合申請建照辦理重建。

為協助住戶加速重建家園，都更處派員逐戶拜訪，並在淡水幸福里設置前進工作站，隨時提供諮詢服務，該社區居民已經整合共識，並在本月3日領得海砂屋自拆奬勵金20％，後續全部拆除完畢再領80％，總共可領約1500萬元。該案的都市更新事業計畫已在8月30日通過都更大會，後續市府將加速辦理事業計畫核定作業，希望讓住戶能儘快回家。

都更處表示，目前危老案受理件112件，核准84件，希望達到今年的目標100案，加速推動新北都更，市府也會加速審查效率，讓民眾有安全的居住環境。

位在五股中興段四維路上的危老建案在本月4日已舉行拆除動工儀式。圖／新北市都更處提...
位在五股中興段四維路上的危老建案在本月4日已舉行拆除動工儀式。圖／新北市都更處提供
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新北市都更處將板橋區中山路二段周邊社區劃定為都市更新地區，由於建築物老舊，還是海...
新北市都更處將板橋區中山路二段周邊社區劃定為都市更新地區，由於建築物老舊，還是海砂屋，藉由市府協助，可降低送件門檻、加速都更。圖／新北市都更處提供
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