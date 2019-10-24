評鑑失準？ 侯友宜：有要求突襲檢查

2019-10-24 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北過去曾發生評鑑甲等的育嬰中心，卻出現動手打小孩狀況，也曾有甲等安養中心發生火災造成6人死亡，更有兒少安置中心評鑑優等，但出現性騷擾狀況，新北市議員彭芸佳認為評鑑流於形式。新北市長侯友宜說，會檢討也會請各單位要突襲檢查。

侯友宜今赴議會接受市政整總質詢，彭芸佳說，民眾把家人送進機構後卻發生事情，民眾看托嬰中心內的甲等、優等，但沒有任何信心，都要在家長之間互相打聽，未來是否將家長意見納入，並比照美食比賽一樣安排秘密客。

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侯友宜說，兒少機構評鑑是中央2年1次，地方是輔導管理，老人福利機構是市府4年評鑑1次，托嬰中心市府每3年評鑑1次，評鑑甲等不一定是最好，但有一定層次，發生個案問題就要更嚴格去處理。

侯友宜表示，民眾對評鑑產生質疑市府會檢討，安養中心的意外他也去現場，把業者全部送法辦，業者該賠該法辦也都負起責任，但安養中心評鑑也是甲等，確實評鑑過程中，當下都是符合規定，事後卻找漏洞。

侯友宜說，家長的意見才是最重要，家長沒有信心就算市府評鑑甲等，也不一定會把孩子送進去，除了安排秘密課以外，也要求各局處要不定時突襲檢查才會有效過，定期的只是看到表象而已。