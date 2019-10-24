大巨蛋回饋北市府 超額利潤是大方向
2019-10-24 14:10中央社 台北24日電
台北市長柯文哲接受專訪時表示，已著手跟遠雄議約回饋方案，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩證實，超額利潤是大方向，但只是初步想法，一切都要等復工之後才能進一步討論。
台北市長柯文哲接受ETtoday專訪時表示，大巨蛋未來議約將依超額利潤的規則，有賺錢大家分。
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大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，大巨蛋原本權利金為0元，後來覺得有討論空間、應該要有部分錢回來回饋台北市政府，但如果營運賠錢還要人交錢感覺又怪怪的，才會採取超額利潤的大方向。
陳世浩指出，超額利潤是讓遠雄賺錢到一定程度後，再把利潤交一點回北市府。這個想法已經跟遠雄溝通過，對方也沒有強烈反對，「就可以再談」，但一切都要等復工之後才能精算細談，現在為時尚早。
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