BOT案議會管不到 新北議員呼籲納管

2019-10-24 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市長侯友宜今前往新北市議會接受市政總質詢，民進黨團議員要求必須把公有地BOT開發案，納進市議會監督，侯友宜說，BOT案因無使用市府預，依法不需接受議會監督，但會捍衛市民權益，絕不讓廠商反客為主。

民進黨市議員何博文、周雅玲、鍾宏仁、鄭宇恩、張志豪、廖宜琨、李坤城與無黨籍市議員彭佳芸今上午進行質詢，認為新北將許多傳統市場以BOT形式改建，攤商擔憂生技不保，民眾也擔心失去記憶中好味道。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

鄭宇恩與張志豪分別舉出國內外市場的案例，認為市場不一定要BOT。侯友宜說，淡水中正市場改造，也邀請明志科技大學、IKEA參與規劃，初步想保留傳統特色美食，空間以現在、年輕化設計，吸引人潮。

彭佳芸說，新莊晶冠廣場原本是以里民活動中心為由興建的BOT案，原規劃有閱讀室、托兒所、兒童福利中心等項目，但現在卻多了商場、電影院、高檔餐廳、婚宴會館，里民活動中心卻是一旁巷內，一扇約3米寬的小門。

李坤城則說，學校廁所報拆都要經過議會同意，但BOT案使用市府公有地，卻不需要經過議會同意，過去台北市也衍生過很多問題，但議會都只能做事後檢討。

民進黨團總召何博文說，應該明定BOT案的主體設施不能低於50％，可行性與先期評估不得由廠商辦理，每年檢視合約是否有超額利潤，分階段開標過程與合約公開透明上網公告。