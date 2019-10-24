籃球場天幕地方沒經費 侯友宜：我來做

2019-10-24 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市長侯友宜今前往新北市議會接受市政總質詢，民進黨新北市議員鄭宇恩說，八里、三芝區的籃球場有中央爭取到經費蓋天幕，但有部分是地方自籌，不過委管的公所卻沒有經費。侯友宜說，中央確定有補助，他就一定做。

鄭宇恩說，偏鄉地區沒有運動中心，所以籃球場增設天幕，已向中央來申請經費，三和活動中心旁籃球場的工程經費8百萬元，中央補助6成480萬元，地方要自籌4成320萬，但目前公務算沒有這筆經費，是否能想辦法。

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侯友宜說，體育署確定補助480萬元，市府自籌部分他一定會想辦法克服，中央給補助他現在不做那要等何時？會請民政局了解區公所有沒有困難，市府也會想辦法。

鄭宇恩表示，另外在石門區茂林社區風雨球場，也同樣向中央申請經費，不過是學校用地，總經費8百萬，中央、地方負擔經費還未定，未來自籌部分教育局是否能協助。侯友宜說，會請教育局去了解，努力往這方向走。

另外淡海新市鎮公23公園，總面積公頃32221平方公尺，鄭宇恩說，在2008年闢建後至今仍然是空的，期望趕快改善並規畫公23公園。侯友宜表示，公23公園會將會做共融式遊具，希望速度越快越好，現在仍在規畫當中。

鄭宇恩還說，新北目前僅蘆洲有戶外健身房，她會使用建議款搭配市府經費，在淡水滬尾砲台公園增設戶外健身房，盼未來三芝、八里等區也都各設有戶外健身房。