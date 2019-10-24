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玩沙新去處 新店陽光公園多了向日葵造型沙坑

2019-10-24 07:18聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市新店區陽光運動公園為親子熱門景點，許多民眾會前往跑步、滑直排輪、打沙灘排球等戶外運動，但因園內未設置兒童遊憩沙坑，不少孩童因而進入沙灘排球區玩沙，為此，新北市高灘地工程管理處新增一座向日葵造型沙坑，已開放使用。

陽光運動公園原本沒有設置兒童遊戲沙坑，想玩沙的孩童只好跑到沙灘排球場內，往往與打沙灘排球的民眾動線衝突，也可能發生危險，高管處經由「還我特色公園行動聯盟」建議，得知玩沙可增進孩童觸覺發展及建立空間、物理認知，規畫在陽光運動公園新設遊憩沙坑。

高管處自今年7月起進行規畫、動工，9月完工經過驗收，即日起對外開放，新增的兒童遊憩沙坑直徑長達9公尺，以陽光運動公園意象為設計概念，設計出向日葵造型沙坑，周邊步行區以草葉圖案相襯，而清洗池則採藍色圖樣象徵河水。

沙坑旁還設置遮陽棚及沙桌，兼顧身心障礙兒童的需求。高管處表示，考量到沙坑底層的自然排水、沙子厚度、地下水位高度及後續維護成本，新增的沙坑採用踏梯設計，適合一般可爬行的幼兒。

高管處提醒，儘管大小朋友都能在沙坑裡遊憩，但建議6歲以下無法完全自理行動的兒童，遊玩時需有家長陪同，要離場時也須家長協助離開，此外，沙坑外牆皆有修圓角處理並設置告示牌，請民眾不用擔心。

新店陽光運動公園新增向日葵造型沙坑，孩童不用進入沙灘排球區玩沙。圖／新北市高管處...
新店陽光運動公園新增向日葵造型沙坑，孩童不用進入沙灘排球區玩沙。圖／新北市高管處提供
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新店陽光運動公園新增向日葵造型沙坑，沙坑旁還設有遮陽棚及沙桌。圖／新北市高管處提...
新店陽光運動公園新增向日葵造型沙坑，沙坑旁還設有遮陽棚及沙桌。圖／新北市高管處提供
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新店陽光運動公園新增的沙坑旁，周邊步行區以草葉圖案相襯，而清洗池則採藍色圖樣象徵...
新店陽光運動公園新增的沙坑旁，周邊步行區以草葉圖案相襯，而清洗池則採藍色圖樣象徵河水。圖／新北市高管處提供
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新店陽光運動公園新增向日葵造型沙坑，沙坑旁還設有遮陽棚及沙桌。圖／新北市高管處提...
新店陽光運動公園新增向日葵造型沙坑，沙坑旁還設有遮陽棚及沙桌。圖／新北市高管處提供
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新店陽光運動公園新增向日葵造型沙坑，已開放使用。圖／新北市高管處提供
新店陽光運動公園新增向日葵造型沙坑，已開放使用。圖／新北市高管處提供
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新店陽光運動公園新增向日葵造型沙坑，吸引不少親子同樂。圖／新北市高管處提供
新店陽光運動公園新增向日葵造型沙坑，吸引不少親子同樂。圖／新北市高管處提供
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沙灘新北

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