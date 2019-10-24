玩沙新去處 新店陽光公園多了向日葵造型沙坑

2019-10-24 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市新店區陽光運動公園為親子熱門景點，許多民眾會前往跑步、滑直排輪、打沙灘排球等戶外運動，但因園內未設置兒童遊憩沙坑，不少孩童因而進入沙灘排球區玩沙，為此，新北市高灘地工程管理處新增一座向日葵造型沙坑，已開放使用。

陽光運動公園原本沒有設置兒童遊戲沙坑，想玩沙的孩童只好跑到沙灘排球場內，往往與打沙灘排球的民眾動線衝突，也可能發生危險，高管處經由「還我特色公園行動聯盟」建議，得知玩沙可增進孩童觸覺發展及建立空間、物理認知，規畫在陽光運動公園新設遊憩沙坑。

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高管處自今年7月起進行規畫、動工，9月完工經過驗收，即日起對外開放，新增的兒童遊憩沙坑直徑長達9公尺，以陽光運動公園意象為設計概念，設計出向日葵造型沙坑，周邊步行區以草葉圖案相襯，而清洗池則採藍色圖樣象徵河水。

沙坑旁還設置遮陽棚及沙桌，兼顧身心障礙兒童的需求。高管處表示，考量到沙坑底層的自然排水、沙子厚度、地下水位高度及後續維護成本，新增的沙坑採用踏梯設計，適合一般可爬行的幼兒。