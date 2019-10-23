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中央補助最少 侯友宜：六都中新北最委屈

2019-10-23 23:07聯合報 記者施鴻基／新北報導

侯：盼中央支持「鞠躬也會有限度」

新北市長侯友宜昨天表示，中央對新北市的善意和關懷越來越少，六都中新北人口最多卻最委屈，每人獲得中央資源補助卻最少，而且還被砍地方稅收，「蔡英文總統來的時候我90度鞠躬，是希望彼此尊重包容，贏得中央支持，但鞠躬也會有限度。」

補助不斷減少新北市長侯友宜批中央對新北市的善意和關懷愈來愈少，補助不斷減少。...
補助不斷減少新北市長侯友宜批中央對新北市的善意和關懷愈來愈少，補助不斷減少。 記者施鴻基／攝影
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新北市政會議昨天由主計處長吳建國報告，他表示，新北獲得的中央資源遠不如其他五都，而且愈來愈低，建議新北要開源節流，也要請中央修改財劃法，合理分配統籌稅款，最後以「新北需要中央關懷愛」作結。隨後總結侯友宜也說了2次「中央要多給新北關懷」。

「今年過年我就睡不著了，擔心新北會不會破產。」侯友宜說，新北努力推動各項建設發展，萬大樹林線動土時，他向蔡總統鞠躬拜託支持新北財政，依中央規定最多可補助78%近400億，最後只有174億，不到40%。他為求新北發展，一向尊重包容、配合中央，但是「鞠躬也會有限度」。

財劃法不修 每年短少204億

侯友宜表示，六都財政無論一般補助或統籌稅款新北都最少，2011年到2020年每人獲得中央資源竟從1.06萬下降到1.02萬，財劃法不修改，新北每年都短少204億。「不要矮化新北，中央給別人不斷增加，給新北卻不斷減少，實在不可思議」。

他說，新北很努力調整預算短差，財政如此拮据，中央竟還砍掉印花稅，每年又少12億，實在沒道理，「中央說今年會補貼，但明年呢？未來不知道」。他認為中央應該視各縣市發展情況適時支持。

另外，新北知名自然地景象鼻岩挨批三不管，侯友宜也霸氣宣示只要在新北市境內，「中央不負責，侯友宜和市府負責」，市府會扮演更積極主動角色。「他們不負責，侯友宜負責，只要沒人管，就是新北市府管，不要先推給別人」。

侯友宜財劃法新北蔡英文

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