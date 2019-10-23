借市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 新北市認不違反行政中立

2019-10-23 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



今天下午「新北市民眾服務社工商女聯誼會」借用新北市政府603大禮堂辦活動，現場卻傳出「韓國瑜凍蒜」呼聲，國民黨新北市黨部下午在媒體群組貼出現場眾人拿著「韓國瑜新北市後援會」布條照片，遭檢舉涉及行政中立。圖／翻攝自國民黨新北黨部 分享 facebook 新北市政府6樓大禮堂今下午頻傳出「韓國瑜凍蒜」呼聲，有如造勢場合，後來國民黨新北黨部的媒體群組還貼出現場眾人舉「韓國瑜新北市後援會」布條拍攝的照片，有違反在公家機關內須保持行政中立的疑慮。新北市秘書處今晚決議認定「活動內容符合管理要點規定」，不過活動進行中參與者有呼喊競選口號，為了顯示新北市府嚴守行政中立立場，將加重記點2次、停權1年，但不沒收2萬元保證金。

今天下午「新北市民眾服務社工商女聯誼會」借用新北市政府603大禮堂辦舞蹈及愛心捐發票活動，不料活動過程中不斷傳出「韓國瑜凍蒜」呼聲，國民黨新北市黨部下午在媒體群組貼出活動現場眾人拿著「韓國瑜新北市後援會」布條，有民眾錄影向市府檢舉涉及違反行政中立；秘書處接到通知後，立即派員至現場勸導。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

秘書處下午指出，依照「新北市政府行政園區場地使用管理要點」規定，該活動違反市府內不得有競選活動之虞，可沒收租借場地的保證金2萬元，且若1年內再犯，可罰半年不得租借，但須應過決議。今晚秘書處決議出爐，認為沒有違反要點。

秘書室聲明指出，經查該單位申請辦理會員愛心聯誼活動，內容有舞蹈表演及愛心發票捐贈，「符合管理要點之規定，並依申請內容辦理」，「惟活動進行中，參與者有呼喊競選口號行為，為示本府嚴守行政中立之立場，本處除立即至現場勸導外，並將加重記點二次，停止使用本府各場地一年（依管理要點規定，最高為停止使用本府各場地半年）」。