慶祝70週年 美生會堂25日首對外開放

2019-10-23 20:18 中央社 台北23日電



熟讀小說家丹布朗小說「達文西密碼」的人，對「共濟會」名稱絕對不陌生，其實，共濟會就是美生會。而中國美生總會為慶祝成立70週年，25日將首度對外開放美生會堂。

中國美生總會（The Grand Lodge of Free &Accepted Masons of China）成立70週年，25日將首度對外開放位於長安東路二段的美生會堂，邀請有興趣的民眾自由參加，進一步了解古老社團組織。

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中國美生總會表示，要成為美生會的會員，前提是要有信仰，相信耶穌、阿拉、釋迦牟尼都可以，但不能是無神論者。在某次會議上，聖經、道德經、金剛經、可蘭經同時並存，意即參與的人擁有不同信仰。

而25日當天將有200多位美生會會員出席，包括菲律賓、日本、馬來西亞等國外的「兄弟」，當天上午9時先舉行升旗，隨後進行植樹紀念。

中國美生總會指出，現場還有一幅「美生之樹」畫作，目前僅有粗大的樹幹，其他樹葉由各國美生寫上祝福的話語後再貼上。

此外，當天將發表「美生跫音」一書，內容是中國美生總會從1930年代以來的歷史。