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不滿市區有鐵皮違建 柯文哲再批阿扁「違建特赦令」

2019-10-23 19:42聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

台北市長柯文哲今主持公安督導會報，一聽到消防局分析北投明德路一起民宅死亡火警案，火災現場是鐵皮屋，立刻質疑，市區怎麼會有鐵皮屋的建築物，是違建嗎？消防局則是解釋，該鐵皮屋為民國83年前興建的違章建築，根據市府的行政命令屬於不拆的違建。

不過對於消防局的說法，柯文哲顯得相當不滿，質疑當初前市長陳水扁的「違建特赦令」，僅是一道「行政命令」，那自己也可以下行政命令說要拆，「我的行政命令也可以推翻他的啊」。

消防局則解釋，內政部早在幾年前，曾為了處理全國性的違章問題，要求各縣市政府訂出一個處理期程，當時即回報台北市83年12月31日前的既存違建，以拍照方式列管。

柯文哲則未多說什麼，僅強調該鐵皮屋燒了就燒了，要求相關局處要再持續注意，看看有沒有再蓋回去。

實際上，柯文哲過去就曾對陳水扁這道「違建特赦令」相當有意見，早在2017年時，就曾宣示要拿掉這道「阿扁特赦令」，不過根據中央「違章建築處理辦法」規定，違章建築畫分日期由當地主管機關公告，但以一次為限，柯文哲無法撤掉陳水扁特赦令，如今又重提此事，再度遭消防委婉否決。

台北市長柯文哲今主持公安督導會報時，質疑當初前市長陳水扁的「違建特赦令」，僅是一...
台北市長柯文哲今主持公安督導會報時，質疑當初前市長陳水扁的「違建特赦令」，僅是一道「行政命令」，那自己也可以下行政命令說要拆，「我的行政命令也可以推翻他的啊」。記者邱瓊玉／攝影
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違建柯文哲建築

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