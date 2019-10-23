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新北人均預算六都最低 侯友宜盼修財劃法

2019-10-23 19:14中央社 新北23日電

新北市長侯友宜今天表示，新北財政拮据，中央統籌分配稅款跟一般補助款未修正，人均預算近9年來不升反降，六都中最低，這對市民不公平，他盼中央能修改財政收支劃分法

侯友宜今天聽取主計處長吳建國財政狀況報告，依新北市人口數自105年7月底397萬3655人成長至108年7月底400 萬7814人，增加 3萬4159人，但109年度獲配中央資源還較106年度減少3.89億元。

吳建國表示，希望中央儘速修正財政收支劃分法及統籌分配稅款分配辦法，以及希望中央針對一般性補助、計畫型或專案性補助，能提高補助比率，降低地方自籌款比率。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，新北市從100年到109年的人均預算不升反降，從每人新台幣1.06萬下降到今年的1.02萬元，是六都裡面最少，希望中央要考慮到新北市在六都的財政分配上，在一般補助款及中央的統籌分配稅款都是最少的。

他表示，新北市的人口不斷成長，現在已經超過了400萬人，但從100年到109年的人均預算不升反降。

他說，財政收支劃分法不改，新北在中央統籌分配稅款跟一般補助款人均預算上永遠都是六都中最少的，這對新北市在軌道建設及重大建設不斷在發展過程的大都會城市來說，影響甚鉅。

他強調，拜託中央給新北市財政更多的支援，否則，不管怎麼開源節流，新北市整個負債還會往上走。中央在財政的分配上，不要把新北市不斷的矮化，不斷的讓新北市覺得委屈，這樣對新北市的400萬市民是很不公平的。

侯友宜財政收支劃分法

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