新北人均預算六都最低 侯友宜盼修財劃法

2019-10-23 19:14 中央社 新北23日電



新北市長侯友宜今天表示，新北財政拮据，中央統籌分配稅款跟一般補助款未修正，人均預算近9年來不升反降，六都中最低，這對市民不公平，他盼中央能修改財政收支劃分法。

侯友宜今天聽取主計處長吳建國財政狀況報告，依新北市人口數自105年7月底397萬3655人成長至108年7月底400 萬7814人，增加 3萬4159人，但109年度獲配中央資源還較106年度減少3.89億元。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

吳建國表示，希望中央儘速修正財政收支劃分法及統籌分配稅款分配辦法，以及希望中央針對一般性補助、計畫型或專案性補助，能提高補助比率，降低地方自籌款比率。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，新北市從100年到109年的人均預算不升反降，從每人新台幣1.06萬下降到今年的1.02萬元，是六都裡面最少，希望中央要考慮到新北市在六都的財政分配上，在一般補助款及中央的統籌分配稅款都是最少的。

他表示，新北市的人口不斷成長，現在已經超過了400萬人，但從100年到109年的人均預算不升反降。

他說，財政收支劃分法不改，新北在中央統籌分配稅款跟一般補助款人均預算上永遠都是六都中最少的，這對新北市在軌道建設及重大建設不斷在發展過程的大都會城市來說，影響甚鉅。

他強調，拜託中央給新北市財政更多的支援，否則，不管怎麼開源節流，新北市整個負債還會往上走。中央在財政的分配上，不要把新北市不斷的矮化，不斷的讓新北市覺得委屈，這樣對新北市的400萬市民是很不公平的。